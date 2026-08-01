Появились первые кадры после взрыва в кафе на Кудринской площади в Москве

Оперативные службы работают на месте после взыва в кафе на Кудринской площади в Москве. 5-tv.ru публикует кадры с места происшествия.

По последним данным, в результате происшествия погибли три человека. По предварительным данным пострадали 15 человек.

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