УЕФА начал искать замену Инфантино на посту главы ФИФА

У организации уже есть первый претендент.
Фото: Icon Sport/Sipa USA/ТАСС
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал поиск возможного кандидата на пост президента Международной федерации футбола (ФИФА) вместо Джанни Инфантино. Об этом сообщила газета The Telegraph.
По данным издания, в руководстве УЕФА считают, что главой ФИФА должна стать фигура, способная объединить футбольное сообщество. При этом европейский кандидат может столкнуться с трудностями при получении необходимой поддержки на выборах.
В УЕФА положительно оценивают президента Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) Виктора Монтальяни. Он возглавляет организацию с 2016 года и рассматривается как один из возможных претендентов.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что УЕФА заявил об утрате доверия к президенту ФИФА Джанни Инфантино. Причиной стала инициатива рассмотреть продажу долей в коммерческих правах на турниры, включая чемпионат мира.
Организация намерена изучить ситуацию вместе с другими футбольными структурами и подготовить меры, чтобы подобные случаи не повторялись.
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