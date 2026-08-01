УЕФА начал искать замену Инфантино на посту главы ФИФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал поиск возможного кандидата на пост президента Международной федерации футбола (ФИФА) вместо Джанни Инфантино. Об этом сообщила газета The Telegraph.

По данным издания, в руководстве УЕФА считают, что главой ФИФА должна стать фигура, способная объединить футбольное сообщество. При этом европейский кандидат может столкнуться с трудностями при получении необходимой поддержки на выборах.

В УЕФА положительно оценивают президента Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) Виктора Монтальяни. Он возглавляет организацию с 2016 года и рассматривается как один из возможных претендентов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что УЕФА заявил об утрате доверия к президенту ФИФА Джанни Инфантино. Причиной стала инициатива рассмотреть продажу долей в коммерческих правах на турниры, включая чемпионат мира.

Организация намерена изучить ситуацию вместе с другими футбольными структурами и подготовить меры, чтобы подобные случаи не повторялись.

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