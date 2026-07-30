Захарова: атаки на ЗАЭС могут привести к радиационной аварии в Европе

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 53 0

Под удары регулярно попадают не только инфраструктура станции, но и город-спутник Энергодар.

Как Россия относится к ударам по ЗАЭС

Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын

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Россия осудила попытку атаки ВСУ на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), назвав такие действия угрозой ядерной безопасности объекта. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Не желая внимать голосу разума, клика (президента Украины Владимира. — Прим. ред.) Зеленского подходит все ближе к опасной черте, рискуя спровоцировать радиационную аварию, последствия которой ощутит на себе вся Европа», — приводит слова Захаровой сайт российского внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ уточнили, что целью недавней атаки украинских боевиков стала площадка сухого хранения отработавшего ядерного топлива. По данным ведомства, удар пришелся по зданию, связанному с размещением транспортера для перевозки технологических контейнеров.

Захарова также заявила, что под удары со стороны Украины регулярно попадают рабочие подразделения и гражданский персонал ЗАЭС, а также инфраструктура города-спутника Энергодара.

Ранее об опасности ударов по объектам Запорожской атомной электростанции говорил также глава «Росатома» Алексей Лихачев. Он отмечал, что особую угрозу представляют возможные попадания по хранилищам ядерного топлива. На территории станции находится около 2600 тонн сырья, повреждение которых может создать риски для радиационной безопасности региона.

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