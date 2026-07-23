Вор залез в дом, а под суд попадете вы? Как защитить жилье от домушников по закону

Домушники тщательно выбирают свои жертвы, изучают привычки хозяев и нередко оставляют специальные метки. Но даже если преступники проникли в дом, это не всегда означает, что закон окажется на стороне владельца.

Как защитить жилье от воров? Можно ли распознать подготовку к ограблению? И почему сторожевая собака может обернуться судебным разбирательством? Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Стройнадзор».

«Вынесли все деньги на отпуск»

Фото: 5-tv.ru

Юлию Герасимову обокрали, пока она была на работе. Дом — частный, но находится в центре города, поэтому такого поворота хозяйка не ожидала.

«Воры залезли со стороны забора, просто перелезли этот забор и оказались у нас в огороде. Здесь у нас было старое деревянное окошко и небольшая форточка. Форточка, причем, была закрыта. Аккуратно залезли, составили с подоконника цветы на пол и прошли дальше», — делится пострадавшая.

В этот день Юлия собиралась покупать путевку в Турцию, наличные хранила в шкатулке.

«И прямо вот они ее открыли, забрали деньги и взяли еще с полочки, вот здесь вот лежали украшения, которые я просто сняла и ушла на работу, их забыла, оставила. Все остальные ценности они не взяли», — вспоминает женщина.

Полиции не удалось поймать преступников.

Хозяйка считает, что это была не случайная кража, и воры знали, что в доме есть деньги. Но ничего и никого подозрительного накануне не встречала.

Между тем, преступники нередко оставляют отметки на квартирах и частных домах, которые планируют ограбить. Женщина теперь тоже не теряет бдительность и для безопасности установила видеонаблюдение.

«Теперь есть у меня камеры в заднем дворе и есть камера с улицы, которая передается на облачное хранилище, и хранится там две недели изображения вот этих вот камер», — рассказывает она.

Эксперты подтверждают: камеры и даже их муляжи действительно снижают риск кражи, но не исключают полностью. Поэтому для хранения записей лучше использовать облако, а не регистратор с жестким диском. Ведь воры могут похитить и его. При установке камеры важно соблюдать интересы соседей.

«Граница с нарушением неприкосновенности частной жизни возникает, когда ваша камера видеонаблюдения начинает охватывать чужие зоны. Например, соседние земельные участки, двери соседних квартир. Особенно, если в обзор камеры видеонаблюдения попадает внутренняя обстановка этих квартир», — сообщает юрист по недвижимости Никита Никитин.

Юристы советуют вешать предупреждающие таблички, чтобы в спорных ситуациях не возникло проблем. В многоквартирных домах устанавливать камеры можно только после проведения общего собрания жильцов.

Как защитить дом от воров

Фото: 5-tv.ru

Основные виды охранных систем можно разделить на три группы: проводные, беспроводные и гибридные. Главное в них — это контрольная панель — «мозг» системы.

«Соответственно, проводная контрольная панель. К ней подключаются проводные датчики. Следующее — это у нас беспроводной хаб охранной сигнализации. Здесь все датчики подключаются по защищенному радиоканалу», — рассказывает эксперт по охранному оборудованию Руслан Мыщак.

Датчики бывают разные: движения, открытия дверей и окон, разбития стекла, а также — барьерные. Они передают сигналы в контрольную панель.

А далее срабатывает система оповещения — сирена и свет. Для управления используются клавиатура, брелоки, приложение в телефоне.

«Главное отличие автономной охранной сигнализации от подключенной на пульт центрального наблюдения в том, что вся ответственность будет лежать на плечах заказчика. Когда он подключает сигнализацию на пульт центрального наблюдения, то в любой компании есть оперативно-дежурная служба, которая контролирует данную систему и несет ответственность», — говорит специалист.

Защитит ли собака дом от воров

Фото: 5-tv.ru

Еще один способ защитить свое жилье — завести сторожевую собаку. Особенно, если речь идет о частном доме. Самые распространенные породы для охраны — ризеншнауцер, доберман, немецкая овчарка, ротвейлер, малинуа и босерон.

«Есть еще, в принципе, наши старинные породы, как кавказская овчарка и среднеазиатская овчарка. Но сейчас их, к сожалению, не так много осталось хороших. Ротвейлеры, конечно, раньше у них был не очень хороший имидж, за счет того, что собака сильная, мощная. Сейчас собака сильно изменилась, она стала такой более семейной собакой. Я рекомендую всем, у кого есть дети, из хороших питомников брать хороших ротвейлеров», — объясняет кинолог Леонид Боднар.

Собакой нужно заниматься и дрессировать ее. Животное не должно мешать и причинять вред соседям.

Если в ваше жилье проникли воры, и пес их покалечил — тоже могут возникнуть проблемы. Кинолог приводит случай из практики — история случилась с его клиенткой.

«К ней один раз залезли двое. И по камерам было видно, как они лазят, в шкафы смотрят, туда-сюда. И зашли в одну комнату, где собака. Один полностью инвалид, потому что у него раздроблен локоть, и живот там она ему покусала, оттого разрыв мягких тканей, еще что-то. И да, у нее были большие проблемы, потому что они подали на нее в суд. И те адвокаты говорили, что они просто зашли. Хорошо камера, и у нее есть деньги, и есть хорошие адвокаты», — вспоминает знаток.

Чтобы избежать юридических последствий, важно соблюдать правила. Самое главное — держать сторожевую собаку на огороженной территории и разместить предупреждающую табличку.

«Чтобы лица, которые подходили в зону, где находится собака, были предупреждены о наличии опасности. В ночной период времени на данной территории должно быть освещение. Иначе, если кто-то пройдет на охраняемую собакой территорию ночью, он может не увидеть предупреждающую табличку», — уверяет юрист.

Но все же для полноценной защиты дома лучше обратиться к профессионалам. Эксперты отмечают, что эффективнее всего работает именно комплекс мер.

Сигнализация, видеонаблюдение и, при желании, собака. А еще важно быть внимательным и всегда запирать замок. Ведь в большинстве случаев воры проникают в жилище через открытые двери.