Бедность как приговор: почему проблемы с деньгами влияют на мозг и старение

Нейробиолог Тарасова: долгий стресс из-за бедности ухудшает нейронные связи

Ученые выявили связь между финансовым положением и скоростью старения. По результатам последних исследований, у людей, находящихся ниже порога бедности, раньше начинают проявляться признаки биологического увядания. Эти данные в беседе с 5-tv.ru прокомментировала нейробиолог Екатерина Тарасова.

Не секрет, что генетика, привычки и среда так или иначе ускоряют или замедляют старение, но финансовое положение долгое время не рассматривалось в этом контексте. Нейробиологи и физиологи из Центра здорового старения Копенгагена и Департамента общественного здравоохранения Дании протестировали 5,5 тысячи человек среднего возраста. Испытуемые прошли тесты на физические и умственные способности.

Участникам эксперимента предлагали решать задачи по запоминанию последовательностей, выполнять упражнения на силу хвата и скорость движения. У финансово ограниченной группы все показатели оказались значительно ниже.

Эксперимент показал — если жить в бедности четыре и года и дольше, человек буквально угасает.

Подробное исследование на эту тему также провела группа ученых для журнала Neuroscience. Они изучили результаты магнитно-резонансной томографии пациентов с разным уровнем дохода, чтобы установить связь между социально-экономическими условиями, анатомией мозга и умственными способностями. Анализ показал прямую зависимость между количеством «серого вещества» и финансовым положением.

Участникам было в среднем 63 года, у 26% из них было высшее образование. У тех, кто был беднее, обнаружили более выраженное хаотическое перемещение молекул воды в мозге и меньшее количество миелина — жиробелкового нервного волокна, которое должно отвечать за быструю передачу сигналов в мозге. Проще говоря, у бедных в голове больше воды и меньше самого мозга.

Нейробиолог Екатерина Тарасова рассказала в беседе с 5-tv.ru, что хроническая нехватка денег и тревога — это стресс для мозга. Из-за него гормональная система постоянно выделяет норадреналин. В краткосрочной перспективе этот гормон полезен, так как помогает адаптироваться к стрессу. Однако хронически высокий уровень норадреналина ухудшает работу гиппокампа — центра, ответственного за память, объяснила Тарасова.

«Когда вы просто не знаете, куда себя деть<…> В таком случае выделяется столько норадреналина, что он уже начинает действовать на клетки иным путем, не помогает формированию памяти, а наоборот», — сказала врач.

Из-за хронического стресса возникает нервное воспаление, гибнут нейроны, сокращается так называемое белое вещество — особый защитный материал для «проводов» мозга, которые называются аксонами. Проведение сигналов в мозге ухудшается, мыслить, планировать, запоминать становится все труднее.

«Воспалительная среда влияет на нейроны очень во многих аспектах, вызывает их гибель. Дальше это перетекает в такую среду, из-за которой белое вещество рушится, из-за чего хуже работает наш мозг», — разъяснила нейробиолог.

Также эксперт прокомментировала исследование датских ученых о четырехлетнем рубеже необратимой деградации. По ее словам, показатель усреднен, но для большинства людей действительно достаточно порядка четырех лет для того, чтобы развился хронический стресс.

Таким образом, западные ученые не пытаются «запугать» читателей — бедность действительно влияет на умственные способности и скорость старения.

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