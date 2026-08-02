В США фермеры уничтожают урожай салата из-за вспышки «взрывной диареи»

WSJ: в США фермеры уничтожают урожай из-за вспышки взрывной диареи

Калифорнийские фермеры массово уничтожают урожай салата-латука из-за падения спроса на продукцию. Об этом сообщила газета Wall Street Journal.

Ранее в США произошла вспышка паразитарной инфекции, вызывающей кишечные расстройства, которая затронула 41 штат. Число заболевших превысило 11,5 тысячи человек. Среди симптомов — диарея, спазмы и тошнота.

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США связало вспышку «взрывной диареи» с употреблением листьев салата. На фоне этого покупатели стали отказываться от закупки зелени. В результате фермеры вынуждены избавляться от урожая, несмотря на отсутствие признаков заражения.

Они также не уверены, стоит ли им сажать новую партию, так как не знают, когда все закончится. В беседе с журналистом издания один из фермеров сказал, что уничтожение собственной продукции сильно ударило по землевладельцам. Некоторые просто вынуждены наблюдать за тем, как салат сохнет на полях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что с 1 мая в американских штатах врачи зафиксировали свыше четырех тысяч подтвержденных случаев «взрывной диареи» и еще 767 случаев произошли во время зарубежных поездок граждан. Более 300 жителям США понадобилась госпитализация.

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