В США фермеры уничтожают урожай салата из-за вспышки «взрывной диареи»

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 79 0

Многие землевладельцы вынуждены смотреть на то, как зелень, несмотря на отсутствие признаков заражения, просто высыхает на полях.

Почему в США фермеры уничтожают урожай салата

Фото: www.globallookpress.com/Harry Laub

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WSJ: в США фермеры уничтожают урожай из-за вспышки взрывной диареи

Калифорнийские фермеры массово уничтожают урожай салата-латука из-за падения спроса на продукцию. Об этом сообщила газета Wall Street Journal.

Ранее в США произошла вспышка паразитарной инфекции, вызывающей кишечные расстройства, которая затронула 41 штат. Число заболевших превысило 11,5 тысячи человек. Среди симптомов — диарея, спазмы и тошнота.

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США связало вспышку «взрывной диареи» с употреблением листьев салата. На фоне этого покупатели стали отказываться от закупки зелени. В результате фермеры вынуждены избавляться от урожая, несмотря на отсутствие признаков заражения.

Они также не уверены, стоит ли им сажать новую партию, так как не знают, когда все закончится. В беседе с журналистом издания один из фермеров сказал, что уничтожение собственной продукции сильно ударило по землевладельцам. Некоторые просто вынуждены наблюдать за тем, как салат сохнет на полях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что с 1 мая в американских штатах врачи зафиксировали свыше четырех тысяч подтвержденных случаев «взрывной диареи» и еще 767 случаев произошли во время зарубежных поездок граждан. Более 300 жителям США понадобилась госпитализация.

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