Дроны ВСУ атаковали склад Wildberries в Самарской области
Информация о пострадавших уточняется.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали склад Wildberries в Самарской области. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.
Данные о пострадавших уточняются. На месте происшествия работают оперативные службы. О масштабе последствий вражеской атаки информация отсутствует.
Вячеслав Федорищев напомнил жителям Самарской области о том, что вести съемку, а также распространять фото и видео последствий атаки украинских БПЛА запрещено. Кроме того, это касается и работы ПВО. Выкладывая в сеть данный контент, россияне помогают врагу.
В 03:06 по московскому времени губернатор предупреждал сограждан о беспилотной угрозе. Позже в регионе был введен режим «Ковер». Информация о пострадавших не поступала.
Это не первый раз, когда киевские боевики наносят массированный удар по гражданским объектам — складам Wildberries. До этого ВСУ атаковали логистические центры в Тамбове, Подмосковье и Ленинградской области. В результате погибли и пострадали работники этих предприятий.
Минувшей ночью ВСУ также атаковали Саратовскую область. В результате погибли два человека.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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