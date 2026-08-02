Дроны ВСУ атаковали склад Wildberries в Самарской области

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 342 0

Информация о пострадавших уточняется.

ВСУ атаковали склад валберис в Самарской области 2 августа

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали склад Wildberries в Самарской области. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

Данные о пострадавших уточняются. На месте происшествия работают оперативные службы. О масштабе последствий вражеской атаки информация отсутствует.

Вячеслав Федорищев напомнил жителям Самарской области о том, что вести съемку, а также распространять фото и видео последствий атаки украинских БПЛА запрещено. Кроме того, это касается и работы ПВО. Выкладывая в сеть данный контент, россияне помогают врагу.

В 03:06 по московскому времени губернатор предупреждал сограждан о беспилотной угрозе. Позже в регионе был введен режим «Ковер». Информация о пострадавших не поступала.

Это не первый раз, когда киевские боевики наносят массированный удар по гражданским объектам — складам Wildberries. До этого ВСУ атаковали логистические центры в Тамбове, Подмосковье и Ленинградской области. В результате погибли и пострадали работники этих предприятий.

Минувшей ночью ВСУ также атаковали Саратовскую область. В результате погибли два человека.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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