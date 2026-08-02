Три человека погибли в результате ракетного обстрела ВСУ в Белгородской области

Три человека погибли и четыре пострадали при обстреле ВСУ в Белгородской области

Три человека погибли в результате ракетного обстрела ВСУ сельскохозяйственного предприятия в селе Казачья Лисица Грайворонского округа Белгородской области. Об этом сообщили в оперативном штабе региона в мессенджере МАКС.

«В селе Казачья Лисица Грайворонского округа произошел ракетный обстрел. Снаряды попали на территорию сельскохозяйственного предприятия. Погибли трое мужчин», — говорится в сообщении.

Еще четыре человека получили множественные осколочные ранения и были доставлены в медицинские учреждения. Сейчас пострадавшим оказывают необходимую помощь в Борисовской Центральной районной больнице, после чего их планируют перевести в городскую больницу № 2 Белгорода.

Кроме того, в разных населенных пунктах Белгородской области зафиксированы последствия атак беспилотников ВСУ. Повреждения получили частные дома, социальные объекты, автомобили и территория предприятия.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в результате атаки украинских беспилотников на Энгельс погибли два человека, еще несколько жителей пострадали. Кроме того, поврежден многоквартирный дом.

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