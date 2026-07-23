Газ не прощает ошибок: что сделать, чтобы избежать утечки и взрыва в доме

Главная опасность бытового газа — в том, что последствия ошибок могут быть мгновенными. Неправильная эксплуатация оборудования, отсутствие контроля и пренебрежение проверками становятся причиной утечек, пожаров и взрывов.

Газовое оборудование не терпит беспечности: плита, котел или колонка должны регулярно проверяться и использоваться только по правилам.

Почему жильцы иногда сами создают опасные условия? И какие простые действия помогут избежать трагедии? Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Стройнадзор».

Едва не погибла вся семья

www.globallookpress.com/A. PÃ©Rez Meca

Что такое утечка газа — жительница Калининграда Анна Николаева теперь знает не понаслышке. В ее доме в каждой квартире установлен автономный котел.

«Сначала у меня первый ребенок начал жаловаться, что плохое самочувствие, головокружение. А потом еще спустя буквально там 30 секунд ко мне подошла старшая дочка с симптомами, что у нее кружится голова, она себя очень ужасно чувствует. И в этот момент я услышала, как у меня в коридоре упала опять младшая дочка. Я сразу же сообразила, что история у нас именно с газовым котлом и с газом», — рассказывает она.

Сразу же начали открывать окна, вызвали аварийную службу и скорую помощь. Недомогание почувствовали все, даже домашний питомец.

«Кот, когда мы его обнаружили, он вообще лежал без сознания. Сразу же мы его повезли в клинику, там он почти сутки провел в инкубаторе под кислородом, под капельницами», — вспоминает женщина.

Трагедии удалось избежать. Сейчас все члены семьи в порядке, а газовики обследовали оборудование.

Что стало причиной утечки? Какие меры предприняла Анна после ЧП? И почему она не заметила неладное сразу, ведь датчик в квартире был?

Проблема, по словам специалистов, была в гофре, которая шла от котла в вентиляционное отверстие. Ее заменили на трубу из нержавеющей стали. В свою очередь, Анна решила максимально обезопасить жилье — и установила качественные датчики утечки и дыма. И теперь будет следить за их состоянием. Ведь во время ЧП старое устройство из-за севших батареек подало лишь слабый сигнал.

«Вместо того, чтобы дать сирену, он просто еле-еле тикал, соответственно, я не приняла все всерьез, потому что звук должен быть вот таким вот», — объясняет она.

Чтобы не подвергать опасности себя и окружающих, регулярно осматривайте газовое оборудование: трубы, плиту, котел, а также вытяжку.

Как происходит утечка газа: меры предосторожности

www.globallookpress.com/Stefan Klein

Взрыв бытового газа можно сравнить с детонацией артиллерийского снаряда. Он способен обрушить межкомнатные перегородки и даже несущие конструкции, выбить окна, вызвать масштабный пожар и полностью уничтожить квартиру или целый подъезд. Особенно, если дом панельный.

Эксперты отмечают, что основные проблемы — это износ оборудования и халатность самих жильцов.

«В экстренных случаях, если у человека происходит возгорание, у него секунд десять, чтобы перекрыть запорную арматуру, а зачастую у наших граждан получается так, что эти запорные арматуры они закрыты холодильниками, шкафами — нет доступа», — указывает специалист по эксплуатации газового оборудования Амрах Бахышлы.

Специалисты проверяют газовое оборудование в многоквартирных домах не реже одного раза в год, и жильцы обязаны их впускать. Игнорирование грозит штрафами и отключением, ведь это вопрос безопасности всех в доме.

«Если вы на сегодняшний момент знаете, что ваш сосед неблагоприятный, не хочет заключать договора, вы можете обратиться в 112, указать конкретную ФИО, адрес данного абонента. Мы ему отправим два уведомления, составим акт о недопуске, и после этого, если он никак не среагирует, мы имеем право приостановить подачу газа», — поясняет главный инженер газовой компании Анатолий Фисина.

Систему в частных домах тоже контролируют.

«Все резьбовые соединения при техническом обслуживании должны быть проверены на утечку газа, все утечки должны быть устранены, если они имеются», — демонстрирует слесарь Василий Дроздов.

Далее осматривают плиту, выясняют, не забиты ли горелки, и при необходимости прочищают их. Затем обследуют котел.

«Открываю крышку котла, проверяю на предмет утечек всю гидравлику котла», — комментирует эксперт.

В конце проверяют тягу в дымоходе и вентиляцию. Кстати, обнаружить утечку можно самостоятельно с помощью мыльной воды.

«Проходите к газовой разводке и намыливаете резьбовые соединения. Если есть утечка, то пена начнет пузыриться, это будет видно», — показывает знаток.

Сам по себе природный газ не имеет запаха. Для безопасности в него добавляют одоранты — вещества с резким и неприятным запахом.

«Поставщик, который перерабатывает нефть, либо добывает газ. Он, соответственно, либо в магистраль добавляет, когда он идет по трубам, либо в пропан-бутан тоже непосредственно на заводе», — отмечает владелец газовой компании Алексей Иванов.

Не избегайте проверок. Но будьте бдительны: иногда под личиной специалистов скрываются мошенники. УК должна заранее оповестить жильцов о визите. Если вы обнаружили протечку — незамедлительно перекрывайте трубу! И звоните в аварийную службу.