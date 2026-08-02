«Что-то маловато»: Бурляев пожаловался на нехватку сильных актеров

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 77 0

Есть лишь несколько артистов, которые выделяются на фоне остальных, считает режиссер.

Какие выдающиеся актеры есть в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Бурляев заявил о дефиците выдающихся актеров среднего поколения

Народный артист России Николай Бурляев заявил о нехватке выдающихся актеров среднего поколения. Об этом режиссер и писатель сказал в беседе с NEWS.ru.

«Я печально гляжу на это поколение. Но есть актеры, которые мне очень нравятся. Это Женя Миронов. Это прекрасный артист Сергей Безруков. Владимир Машков. Что-то маловато», — указал он.

Бурляев отметил, что ему жаль представителей этого поколения актеров, поскольку им приходится работать «в рыночных условиях».

По словам артиста, именно это стало одной из причин, почему он не захотел, чтобы его дети связали жизнь с кинематографом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Николай Бурляев назвал народного артиста РСФСР Никиту Михалкова великим кинорежиссером планеты XX–XXI веков. По его словам, Михалков обладает собственной системой работы, которую он сравнил с подходом первого народного артиста СССР Константина Станиславского.

Бурляев также заявил, что критики, негативно оценивающие творчество Михалкова, делают это из-за зависти.

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