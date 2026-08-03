Кофейная зависимость: как понять, что пора остановиться, и чем заменить напиток

Нутрициолог Чернышова: заменить очередную чашку кофе помогут 10 приседаний

Кофе способен положительно влиять на организм, но чрезмерное употребление напитка несет риски для здоровья. Нутрициолог Надежда Чернышова рассказала в беседе с 5-tv.ru, как найти золотую середину и получить максимум пользы.

По ее словам, напиток помогает взбодриться, повышает концентрацию внимания, временно улучшает работоспособность и содержит антиоксиданты — вещества, которые помогают клеткам организма защищаться от повреждений.

«В кофе много всяких свойств, много в том числе полезных свойств. Например, кофе хорошо действует на центральную нервную систему, действительно улучшает мыслительные способности и повышает работоспособность», — отметила Чернышова.

При этом врач подчеркнула, что в медицине практически всегда решающее значение имеет именно дозировка.

«Как еще Гиппократ говорил: все есть лекарство, все есть яд, зависит только от дозировки. Вот одна-две чашки кофе в день скорее полезны, если нет противопоказаний. Но пять и более чашек кофе в день точно вредны», — объяснила специалист.

Многие замечают, что после чашки кофе появляется прилив сил и энергии. Однако этот эффект длится недолго. По словам специалиста, спустя некоторое время организм может столкнуться с противоположной реакцией. После периода бодрости нередко появляются усталость, слабость, снижение работоспособности, а у некоторых людей — даже головная боль.

Еще одна проблема — потеря жидкости. Кофе обладает мочегонным действием, поэтому после каждой чашки желательно пить обычную воду, чтобы восполнить водный баланс.

Кроме того, напиток способен повышать артериальное давление. Именно поэтому людям с гипертонией или повышенным риском ее развития врач посоветовала внимательно следить за самочувствием и контролировать показатели давления.

Не менее важен и вопрос времени. Если выпить кофе ближе к вечеру, могут возникнуть проблемы с засыпанием.

«Кофе, особенно во второй половине дня, мешает вечером уснуть. То есть вечером пить кофе многим людям не показано, иначе будет плохой сон», — подчеркнула Чернышова.

Полностью отказаться от кофе готовы далеко не все. Для многих важен не только бодрящий эффект, но и сам ритуал: сделать паузу в работе, подержать в руках теплую кружку, немного отвлечься. Именно по этой причине специалисты советуют искать альтернативы, которые помогут сохранить привычку без избытка кофеина.

Одной из таких альтернатив врач назвала цикорий. По вкусу он напоминает кофе, но не оказывает такого выраженного воздействия на давление и нервную систему.

«Цикорий не обладает такими ободряющими свойствами, как кофе. Он немножко похож по вкусу и тоже содержит достаточно много полезных веществ. В принципе, против цикория я ничего не имею. Как альтернатива, как бы, чтобы сохранить ритуал», — высказалась специалист.

Многие вместо кофе переходят на чай. Однако и здесь есть свои особенности. Зеленый чай также содержит кофеин, поэтому при большом количестве чашек способен вызывать похожие эффекты: перевозбуждение, повышение давления и сложности с засыпанием.

В качестве альтернативы врач назвала травяные сборы, некоторые из которых обладают легким бодрящим действием. Хорошим вариантом может стать и какао.

«Какао, кстати, как вариант, тоже хорош. Тоже с достаточно бодрящим эффектом, но более мягким, чем у кофе», — отметила Чернышова.

Тем, кто привык выпивать ежедневно четыре-пять чашек кофе, снижать потребление напитка следует постепенно. Нутрициолог порекомендовала несколько дней вести простой дневник наблюдений. В него стоит записывать, сколько чашек выпивается за день, когда появляется желание выпить кофе и как меняется самочувствие сразу после напитка, через 20 минут и спустя час. По словам врача, такой способ помогает понять настоящую причину привычки.

Если желание выпить очередную чашку появляется из-за усталости во время работы, лучше сделать небольшой перерыв: пройтись по улице или офису, немного размяться, выпить воды или просто переключиться на другое занятие на несколько минут. Если же усталость ощущается физически, врач посоветовала заменить кофе короткой разминкой.

«Вместо этого можно сделать 10 быстрых приседаний, наклоны, махи руками-ногами, то есть легкую зарядку, которая просто разгонит кровь, участит сердцебиение, улучшит кровоснабжение внутренних органов и повысит нам работоспособность», — объяснила Чернышова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какое количество кофе считается оптимальным для здоровья.

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