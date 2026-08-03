Проклятое поселение: мужчина обнаружил призрака в заброшенном городе

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 921 0

Знаменитые охотники за приведениями подтвердили аномалию.

Чем известно поселение Дадлитаун: проклятие и призраки

Фото: 5-tv.ru

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Daily Mail: мужчина обнаружил призрака в заброшенном городе

«Дух из леса» попал в объектив камеры исследователя во время прогулки по «самому призрачному месту на Земле» в американском штате Коннектикут. Об этом сообщило Daily Mail.

Писатель Джон Качуба рассказал, что во время изучения заброшенного поселения Дадлитаун, также известного как «Темный вход», он сделал серию фотографий.

Позже он заметил на одном из кадров странную аномалию, напоминающую человеческое лицо, скрывающееся в лесной чаще. За экспертной оценкой мужчина обратился к знаменитым исследователям паранормальных явлений Эду и Лоррейн Уорренам, которые стали прототипами героев фильмов франшизы «Заклятие».

Уоррены, изучив снимок, подтвердили, что автору удалось запечатлеть призрака. Они также продемонстрировали Качубе свою коллекцию фотографий из той же локации, на которых были зафиксированы аналогичные явления.

Дадлитаун считается проклятым из-за череды трагедий, преследовавших его жителей с момента основания. Легенды связывают несчастья с английским родом Дадли, представители которого якобы привезли семейное проклятие из Британии XVI века после казней за государственную измену.

Среди задокументированных несчастных случаев — безумие генерала Германа Свифта после гибели жены от удара молнии и исчезновение семьи Джона Брофи.

Несмотря на то что историки не находят прямой генеалогической связи между местными поселенцами и британской знатью, репутация города остается пугающей.

Сейчас территория принадлежит частной компании Dark Entry Forest Inc., которая отрицает любые слухи о мистике. Организация также закрыла доступ для туристов из-за вандализма. Однако охотники за привидениями продолжают проникать в лес, сообщая о тенях среди деревьев.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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