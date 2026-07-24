Отдых до 56 дней: кому положены дополнительные дни оплачиваемого отпуска

Для большинства работников в России ежегодный отпуск ассоциируется с привычными 28 календарными днями отдыха. Однако трудовое законодательство предусматривает исключения: некоторые сотрудники имеют право на более продолжительный основной отпуск, а отдельным категориям положены дополнительные оплачиваемые дни за особые условия работы.

Кто может рассчитывать на увеличенный отдых и на сколько дней — в материале 5-tv.ru.

Кому положен увеличенный оплачиваемый отпуск

Увеличенный или дополнительный оплачиваемый отпуск: профессии, кому положен, сколько дней, законы. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Трудовой кодекс РФ четко разделяет понятия «удлиненный основной отпуск» и «дополнительный оплачиваемый отпуск». Согласно статье 115 Трудового кодекса РФ, ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью более 28 календарных дней предоставляется работникам в соответствии с ТК и иными федеральными законами.

В первую очередь это касается несовершеннолетних работников: подростки до 18 лет могут рассчитывать на 31 календарный день отдыха. При этом отпуск им предоставляется в любое удобное для них время, и работодатель не вправе переносить даты без согласия сотрудника.

Люди с инвалидностью любой группы также относятся к числу льготников — им положено не менее 30 календарных дней ежегодного оплачиваемого отпуска. Это социальная гарантия, призванная поддержать наиболее уязвимые категории населения.

Самый продолжительный отпуск предусмотрен для педагогических работников. В зависимости от должности, типа образовательного учреждения и особенностей деятельности педагога он варьируется от 42 до 56 календарных дней.

Данная норма закреплена статьей 334 Трудового кодекса и конкретизируется Постановлением Правительства РФ от 03.04.2024 № 415 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках». При этом конкретная продолжительность отпуска для каждой должности указана в приложении к этому постановлению.

Государственные и муниципальные служащие тоже могут рассчитывать на удлиненный основной отпуск. Согласно статье 46 Федерального закона № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», его продолжительность составляет 30 календарных дней. Такой же период отдыха положен и муниципальным служащим.

Кроме того, отдельные категории научных работников и специалистов, занятых на работах с химическим оружием, также имеют право на увеличенный отпуск.

Кому положен дополнительный оплачиваемый отпуск

Увеличенный или дополнительный оплачиваемый отпуск: профессии, кому положен, сколько дней, законы. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Помимо удлиненного основного отпуска, российское законодательство предусматривает для ряда категорий граждан ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. Он предоставляется сверх основного и служит компенсацией за особые условия труда, повышенные нагрузки или работу в неблагоприятных климатических условиях.

Работники с ненормированным рабочим днем имеют право на дополнительные дни отдыха. Минимальная продолжительность такого отпуска — три календарных дня. Конкретная длительность устанавливается коллективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка.

Сотрудники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, также могут претендовать на дополнительный оплачиваемый отпуск. Его продолжительность зависит от класса условий труда, определенного по результатам специальной оценки. При этом минимальная длительность такого отпуска составляет не менее семи календарных дней.

Жители районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий имеют право на дополнительный отпуск за работу в суровых климатических условиях. Для работающих в районах Крайнего Севера его продолжительность составляет 24 календарных дня, а для тех, кто трудится в приравненных к ним местностях, — 16 календарных дней.

Отдельные категории медицинских работников тоже могут уйти в дополнительный оплачиваемый отпуск. Он предоставляется, в частности, за непрерывный стаж работы свыше трех лет и составляет три календарных дня.

Спортсмены и тренеры также включены в данный перечень лиц. Продолжительность их дополнительного отпуска определяется коллективными договорами или локальными актами, но не может быть менее четырех календарных дней.

Граждане, пострадавшие от радиации — например, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС и инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы, — имеют право на дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 14 календарных дней. Как правило, он предоставляется в удобное для них время и суммируется с основным отпуском.

Важно помнить, что для каждой из категорий установлены свои правила и минимальная продолжительность отдыха, а точные условия предоставления часто регулируются коллективными договорами и локальными нормативными актами.

Как подтвердить право на увеличенный или дополнительный отпуск

Увеличенный или дополнительный оплачиваемый отпуск: профессии, кому положен, сколько дней, законы. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Чтобы получить удлиненный или дополнительный отпуск, необходимо: