Фальков: Россия и Китай готовят новое поколение ученых

|
Алена Куликова
Алена Куликова 58 0

К 2030 году страны планируют довести количество академических обменов до 100 тысяч человек.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; Холдинг ON Медиа; Радио Sputnik; Медиакорпорация Китая (CMG); 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Россия и Китай продолжают укреплять сотрудничество в сфере науки и высшего образования, расширяя совместные образовательные программы и исследовательские проекты. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в рамках проекта «Добрые соседи», посвященного 25-летию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами.

Дипломат рассказал, что взаимодействие Москвы и Пекина в этой сфере становится одним из ключевых факторов долгосрочного стратегического партнерства.

«В прошлом году в российских университетах обучалось более 68 тысяч студентов из Китая, а в китайских вузах несколько десятков тысяч россиян», — привел данные Фальков.

К 2030 году страны планируют довести общий объем академических обменов до 100 тысяч человек. Для этого расширяется преподавание русского языка в КНР и китайского — в России, создают новые совместные образовательные площадки и упрощают условия для обучения студентов.

По словам министра, особый акцент сегодня сделан на подготовке кадров для высокотехнологичных отраслей. Россия и Китай развивают совместные проекты в области искусственного интеллекта, инженерии, космических исследований, энергетики и фундаментальной науки. В ближайшие годы планируют открыть новые университетские центры, инженерные институты и научные лаборатории, которые займутся разработкой перспективных технологий.

Валерий Фальков также сказал о том, что объединение научного и образовательного потенциала двух стран позволит не только укрепить экономическое сотрудничество, но и повысить конкурентоспособность России и Китая в условиях новой технологической эпохи.

«В условиях, когда мир стоит на пороге следующей технологической революции, мы настроены последовательно углублять двустороннюю кооперацию в области высоких технологий и инноваций, объединять наши научные и исследовательские потенциалы», — резюмировал Фальков.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, представитель МИД РФ Мария Захарова в рамках проекта «Добрые соседи» рассказала о значении договора о дружбе России и Китая.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+26° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
78.48
-0.07 89.60
-0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:34
Москвичку обязали выплатить компенсацию мужчине, облизавшему ее ноги в автобусе
6:00
Бойцы «Севера» уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 июля, для всех знаков зодиака
5:51
Заставлял дочь повторять сцены из порно: в Барнауле отец издевался над детьми
5:30
На Пятом канале акция «День добрых дел» для пятилетнего Матвея
4:50
«Взрывная» диарея: в США кишечная инфекция охватила 41 штат

Сейчас читают

ЦБ готовится принять одно из самых сложных решений по ключевой ставке
Не только русофобия: на безопасность в Грузии жалуются туристы со всего мира
Стас Михайлов преобразился до неузнаваемости: врач рассказала, что стоит за переменами
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео