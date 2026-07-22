Фальков: Россия и Китай готовят новое поколение ученых

Россия и Китай продолжают укреплять сотрудничество в сфере науки и высшего образования, расширяя совместные образовательные программы и исследовательские проекты. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в рамках проекта «Добрые соседи», посвященного 25-летию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами.

Дипломат рассказал, что взаимодействие Москвы и Пекина в этой сфере становится одним из ключевых факторов долгосрочного стратегического партнерства.

«В прошлом году в российских университетах обучалось более 68 тысяч студентов из Китая, а в китайских вузах несколько десятков тысяч россиян», — привел данные Фальков.

К 2030 году страны планируют довести общий объем академических обменов до 100 тысяч человек. Для этого расширяется преподавание русского языка в КНР и китайского — в России, создают новые совместные образовательные площадки и упрощают условия для обучения студентов.

По словам министра, особый акцент сегодня сделан на подготовке кадров для высокотехнологичных отраслей. Россия и Китай развивают совместные проекты в области искусственного интеллекта, инженерии, космических исследований, энергетики и фундаментальной науки. В ближайшие годы планируют открыть новые университетские центры, инженерные институты и научные лаборатории, которые займутся разработкой перспективных технологий.

Валерий Фальков также сказал о том, что объединение научного и образовательного потенциала двух стран позволит не только укрепить экономическое сотрудничество, но и повысить конкурентоспособность России и Китая в условиях новой технологической эпохи.

«В условиях, когда мир стоит на пороге следующей технологической революции, мы настроены последовательно углублять двустороннюю кооперацию в области высоких технологий и инноваций, объединять наши научные и исследовательские потенциалы», — резюмировал Фальков.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, представитель МИД РФ Мария Захарова в рамках проекта «Добрые соседи» рассказала о значении договора о дружбе России и Китая.

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