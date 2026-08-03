Вред вместо пользы: как распознать некачественные БАДы

Life.ru: низкая цена БАДов — один из признаков поддельной продукции

Низкая цена биологически активных добавок (БАД) почти всегда является признаком подделки. Об этом изданию Life.ru рассказала генеральный директор информационно-образовательного ресурса для провизоров, фармацевтов и работников аптек Татьяна Ходанович.

Она отметила, что производство такой продукции требует качественного сырья, лабораторных испытаний и сертификации. На все это необходимы деньги. Поэтому БАДы по-умолчанию не могут стоить дешево. Низкая цена — это почти всегда признак поддельной или контрафактной продукции.

Также эксперт рекомендовала проверять приобретенные через интернет БАДы в приложении «Честный знак». Его система должна показывать всю информацию о продукте. Если код не читается, программа сообщает об ошибке или сообщает о том, что товар был проверен до вас — это сигнал, что такую добавку лучше не принимать.

Кроме того, необходимо обращать внимание на то, что у добросовестного продавца в открытом доступе должно быть свидетельство о госрегистрации. Его номер можно проверить в открытом реестре Евразийского экономического союза. Если вместо этого документа предоставлена декларация соответствия, то эта продукция не может считаться БАДом. И не все под таким документом может находиться в розничной продаже. Например, под запретом к такому распространению технические пищевые добавки.

На самой упаковке, по словам эксперта, тоже должно быть указано, что это нелекарственное средство и именно биологически активные добавки, а не что-то другое.

«Посмотрите на профиль продавца: сколько заказов выполнил, какой у него рейтинг, что пишут в отзывах. Если люди жалуются на неэффективность, странный вкус или несходство с оригиналом, то лучше поискать другого поставщика. Это не гарантия, но дополнительный фильтр», — уточнила Ходанович.

Специалист предупредила, что некачественные добавки могут быть опасны и даже спровоцировать анафилактический шок. Поэтому, если после приема стало плохо, нужно прекратить употреблять этот БАД и незамедлительно обратиться к врачу. При этом упаковку и чек нужно сохранить как доказательства. Можно также обратиться в Роспотребнадзор и подать жалобу в маркетплейс, где приобреталась продукция, там заблокируют карточку товара.

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