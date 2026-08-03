АЭС остановлена, реки мелеют: Европа на грани энергетического коллапса из-за жары

Европа на грани серьезного энергетического коллапса из-за аномальной жары

Европа на грани серьезного энергетического коллапса — из-за аномальной жары и обмеления рек атомные станции уже в четырех странах были вынуждены снизить мощности.

А одна из них, венгерская «Пакш», вообще остановила выработку электроэнергии. Впервые за 44 года она прекратила работу. И это сулит проблемы не только венграм, ведь все европейские страны связаны одной энергетической цепью. Корреспондент «Известий» Маргарита Костив о наступлении острой фазы кризиса.

Аномальная жара уже приводит не только к дискомфорту граждан Европы, но и к серьезным проблемам в экономике. Всему виной — засуха.

В одном только Дрездене более 500 рек и ручьев обмелели или частично пересохли. И чтобы сохранить то, что осталось, власти ввели запрет на забор воды из поверхностных водоемов как минимум до конца октября. Реки мелеют стремительно. Мелкий бизнес выживает с трудом.

«В прошлом мы переживали подобные засухи каждые 10–13 лет. Однако за последние 20 лет изменение климата действительно сильно повлияло на ситуацию. Только за последнее десятилетие мы семь раз сталкивались с ситуацией, когда нам приходилось заканчивать сезон в июле. Естественно, наш бизнес этого не выдержит», — сказал владелец парусной школы Томас Хенниг.

География природного кошмара широка: Германия, Британия, Франция, Испания, Греция.

Когда-то Эльба была настолько широкой, что протекала прямо здесь, а сегодня об этом напоминают разве что ракушки на берегу. До воды буквально рукой подать, вот только самой воды почти не осталось. Реки Европы напоминают больше узкие полосы воды или вовсе пересохшие русла.

Что особенно важно — страдает энергетическая инфраструктура.

«Резкий рост спроса на охлаждение привел к резкому повышению цен на электроэнергию на этой неделе — этот рост стал еще более значительным из-за того, что высокие температуры снижают выработку электроэнергии газовыми и солнечными электростанциями», — пишет FT.

Для атомных станций критически важно охлаждение — а это вода. АЭС в Европе полностью или частично отключаются — обеспечить их бесперебойную работу просто невозможно. Жара в Европе привела к сокращению работы французских атомных электростанций. Низкий уровень воды в Дунае вынудил Румынию остановить один из энергоблоков своей АЭС и ограничить работу другого.

Венгрия сегодня ночью остановила АЭС «Пакш». Это неприятная новость для Украины, которая 40% электроэнергии получает именно из этой страны. Премьер Венгрии Петер Мадьяр выпустил обращение к гражданам, в котором ничем не обнадежил.

«Нас ждут самые критичные пять дней. АЭС „Пакш“ не будет вырабатывать электроэнергию, а впереди самый жаркий период— до 40 градусов по Цельсию», — сказал премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.

Просвета пока не видно. Запасы газа в хранилищах Германии и Нидерландов опустились до минимума за всю историю наблюдений — порядка 40%, а то и ниже. В Бельгии они заполнены всего на 32% — это минимум с 2015 года. Норвежские водохранилища заполнены лишь на 62%. А в Британии жильцы начали жаловаться на своих соседей из-за того, что они поливают газоны.

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