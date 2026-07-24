Женщина сможет родить ребенка от самой себя? Генетик раскрыла будущее зачатия

Ученые все ближе подходят к тому, что еще недавно казалось сюжетом научной фантастики: созданию яйцеклеток и сперматозоидов из обычных клеток организма.

Уже несколько лет исследователи изучают возможность превращения стволовых клеток в половые — технология, которая в будущем может изменить подход к лечению бесплодия и открыть новые возможности в репродуктивной медицине.

О перспективах этого направления эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала врач-генетик Ольга Кокорина.

Ольга Кокорина

Врач-генетик

Из чего и как можно получить половые клетки

Фото: 5-tv.ru

По словам генетика, на сегодняшний день активно развиваются технологии, которые могут позволить нам получить половые клетки из клеток тела, костного мозга или из так называемых плюрипотентных стволовых клеток, которые не имеют изначальной формы и функции и могут пойти по пути развития абсолютно любой клетки организма.

«Задача ученых на сегодняшний день: получив стволовые клетки, дать им стимул идти по пути развития от половых клеток. Это уже имеет собственное название: гаметогенез in vitro. Он активно развивается, на сегодняшний день есть несколько исследовательских проектов, большая часть — в Японии. Ученые уже получили зачаточные человеческие половые клетки из стволовых, и, что самое интересное, смогли оплодотворить животных с помощью таких полученных искусственным путем половых клеток. И, более того, те мыши родили здоровых живых детенышей», — рассказывает эксперт.

На сегодняшний день уже есть успешные эксперименты на других животных. На людях — пока нет. Но ученые, которые этим занимаются, обещают их в ближайшие семь лет.

Насколько это этично

Фото: 5-tv.ru

Пока неясно, насколько будут этичными эксперименты на людях. По словам Ольги, это будет обсуждаться специализированными комитетами.

«Если это будет применяться только в отношении медицинских показаний, например, как раз в случае тотального бесплодия у мужчины или тотального бесплодия у женщины. У нас таких пар достаточно много, особенно в области генетики, так как есть генетические формы бесплодия, при которых у человека в принципе нет возможности получения собственных половых клеток естественным путем. Для таких пар это будет единственная возможность рождения своих собственных генетически детей. Если мы сможем им помочь, то этически это абсолютно оправдано», — подчеркнула специалист.

Главное — необходимость доказать безопасность этой технологии. Понять, что рожденные таким путем дети будут здоровы, ведь ключевой принцип медицины — «не навреди».

«Будет ли такой ребенок здоров, пока непонятно. Для этого требуются дополнительные исследования, так как пока в генетике не очень хорошо умеют регулировать работу генов внутри клетки, из-за чего можно привлечь неверную регуляцию работы генома внутри этой самой клетки, что, в свою очередь, будет нести негативные последствия для здоровья конкретного человека или даже всего нашего вида в целом», — отметила Кокорина.

Можно ли получить здоровое потомство от генетического материала одного человека

Фото: 5-tv.ru

Что особенно интересно — мужские и женские половые клетки можно получить от одного организма. Единственный момент — в теории у женщины мужские половые клетки будут с X-хромосомой, то есть зачать получится только девочку.

«В дальнейшем, возможно, будет реализована технология редактирования генома и выстраивание генов эмбриона, так что „получение“ мальчиков из женского материала пока не исключается», — говорит генетик.

В целом, из этого можно сделать вывод, что женщина может получить потомство… сама от себя. Однако пока неясно, будет ли оно здоровым — по словам Кокориной, на данном этапе предсказать это сложно.

Однако, учитывая, что природа сейчас пытается уничтожить Y-хромосому у человеческого вида, тенденция внешне вырисовывается понятно. Правда, как отметила специалист, половые гены в таком случае, вероятно, просто переместятся на другую хромосому.

К тому же во время опыта на мышах, проходившем в Японии, не получилось обойтись без материала от мыши противоположного пола — тогда пытались получить все необходимое от двух самцов.

«То есть там все равно была использована суррогатная яйцеклетка, в которой убрали генетический материал ядра и встроили материал двух отцов. Пока что для формирования здорового организма нужны как минимум две особи», — подытожила эксперт.