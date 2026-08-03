Неземная красота: астронавт НАСА показал снимок Млечного Пути с борта МКС

Астронавт НАСА опубликовал снимок Млечного Пути с борта МКС

Бортинженер НАСА Дональд Петтит опубликовал фотографию Млечного Пути, сделанную с Международной космической станции с помощью специального устройства для компенсации движения орбиты. Астронавт поделился фотографией в соцсети X, отметив, что получил доступ к 1,2 миллиона исходных файлов изображений, созданных в ходе экспедиции.

«Наконец-то у меня есть все 1,2 миллиона исходных файлов изображений с моей последней миссии на МКС! Вот образец одной из моих любимых фотографий Млечного Пути, сделанной из модуля „Купол“ с помощью Nikon Z9, объектива Arri Zeiss 15 mm, T1.8 и специального сидерического привода, который компенсировал движение звезд относительно нашей орбиты», — написал Петтит.

Астронавт НАСА показал снимок Млечного Пути с борта МКС. x.com/astro_Pettit

На фотографии звезды выглядят четкими точками, хотя при обычной съемке с длительной выдержкой они превращаются в световые следы из-за движения Международной космической станции.

Для создания снимка астронавт использовал механическое устройство, разработанное в Рочестерском технологическом институте. Оно вращается с той же скоростью, что и движение станции по орбите, позволяя компенсировать смещение камеры и фиксировать звезды без размытия.

Конструкция устройства выполнена из алюминия и работает без электроники, что позволило использовать ее с учетом требований НАСА к оборудованию для грузовых миссий. После завершения экспедиции Expedition 72 трекер вернули на Землю, а в дальнейшем его планируют передать для демонстрации в Рочестерском технологическом институте.

Дональд Петтит четыре раза отправлялся на МКС, а его суммарное время пребывания на орбите составляет 590 дней. Во время экспедиций он занимался научными исследованиями, а также фотографировал виды космоса, чтобы показывать людям на Земле особенности работы на орбите и красоту Вселенной.

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