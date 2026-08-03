Обратный эффект: почему нельзя принимать антидепрессанты без рецепта

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 31 0

Сильнодействующие лекарства от депрессии требуют контроля со стороны врача.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Психиатр Фомин: принимать антидепрессанты самовольно без назначения врача нельзя

Принимать антидепрессанты самовольно, без назначения врача, нельзя — это может вызвать тяжелые побочные эффекты, а также усугубить саму депрессию. Об этом 5-tv.ru рассказал психиатр Евгений Фомин.

«Антидепрессанты относятся к сильнодействующим препаратам. У них большое количество побочных эффектов, поэтому эти лекарства должен назначать только врач с учетом симптоматики его пациента», — сказал эксперт.

Если препарат не подойдет и разовьется какой-либо из побочных эффектов, то врач заменит его на другой, похожего действия.

Побочные эффекты могут затронуть сразу несколько органов и систем — желудочно-кишечный тракт, нервную систему, моторно-двигательные функции, мочевыделительную систему и другие.

По закону покупать антидепрессанты без рецепта нельзя, однако, судя по всему, некоторые люди находят «обходные пути». Однако этим они делают хуже самим себе. Помимо побочных эффектов есть риск ухудшений симптомов самой депрессии.

«Тут схема неоднозначная… Депрессия может ухудшиться, усилиться, или развиться огромное количество побочных эффектов, от которых депрессия еще отяготится», — объяснил психиатр.

Ранее 5-tv.ru писал, что Британия признана самой депрессивной страной в мире.

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