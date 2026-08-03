Людей эвакуировали из башен «Москва-Сити» после срабатывания сигнализации
Посетителей и сотрудников вывели из комплекса.
Фото: © РИА Новости/ Наталья Селиверстова
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В деловом центре «Москва-Сити» прошла эвакуация людей из нескольких высотных зданий после срабатывания пожарной сигнализации. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
Посетителей и сотрудников вывели из башен комплекса, в том числе из «Федерации» и «Империи». На время проверки в зданиях отключили лифты.
Как сообщили в экстренных службах, реального пожара в небоскребах не обнаружили. Сигнал поступил из-за срабатывания пожарного датчика в одной из башен комплекса «Федерация».
Позже стало известно, что причиной тревоги стала строительная пыль, которая попала на оборудование на 25-м этаже.
Ранее 5-tv.ru сообщал о взрыве газа в частном доме в городе Усть-Джегута Карачаево-Черкесской Республики, в результате которого пострадали десять человек. На месте происшествия работали 20 специалистов и восемь единиц техники.
Как стало известно, в момент взрыва в доме проходили приготовления к свадебному торжеству.
Также 5-tv.ru сообщал о случае в Москве, где девушка получила ожоги после взрыва пауэрбанка.
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