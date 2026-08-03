Участники «Большой перемены» встретили Путина овациями на финале в Красноярске

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 83 0

Зал скандировал фамилию президента России.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Финалисты Всероссийского конкурса «Большая перемена» встретили президента России Владимира Путина аплодисментами и скандированием его фамилии. Глава государства приехал на церемонию закрытия в Красноярске.

Когда ведущий объявил о выходе российского лидера, Путин поднялся на сцену и сделал несколько передач футбольным мячом, а после обратился к участникам мероприятия.

«Я очень рад вас всех видеть, приятно очень встретиться с теми, кто проявил себя самым лучшим образом в поиске себя самого и своего дела в будущей жизни, в будущем России», — сказал глава государства.

Во время выступления президента один из школьников громко выкрикнул: «Путин!». Этот возглас поддержали остальные участники мероприятия — зал начал скандировать фамилию президента. Путин улыбнулся и поблагодарил ребят за такой прием.

Конкурс «Большая перемена» объединяет школьников и студентов со всей России. За время его проведения участниками стали более семи миллионов человек.

Проект появился в 2020 году и изначально был ориентирован на старшеклассников. Сейчас в нем могут участвовать ученики с 1-го по 10-й класс, а также студенты колледжей и техникумов.

В рамках конкурса оцениваются умение работать в команде, находить нестандартные решения, творческое мышление и организаторские способности.

Финалы седьмого сезона «Большой перемены» проходят в Красноярске с 29 июля по 4 августа. В мероприятии участвуют более 800 школьников из России и зарубежных стран.

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