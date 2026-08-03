Число погибших при атаке БПЛА под Геленджиком выросло до семи человек

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил об увеличении числа погибших в результате атаки беспилотников на село Архипо-Осиповка под Геленджиком. Жертвами происшествия стали семь человек.

По данным регионального штаба, среди погибших есть дети. Еще около 40 человек получили травмы различной степени тяжести. Часть пострадавших доставили в медицинские учреждения Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что пострадавшим окажут необходимую медицинскую помощь, а семьи погибших получат поддержку. Глава региона выразил соболезнования родственникам погибших.

«В этот очень тяжелый момент выражаю искренние соболезнования родным и близким», — написал Кондратьев в своем канале в МАКС.

Атака беспилотников произошла в понедельник, 3 августа, на территории Краснодарского края.

Ранее 5-tv.ru сообщал об атаке беспилотников на Саратовскую область, в результате которой погибли два человека. В Саратове и Энгельсе зафиксировали повреждения объектов гражданской инфраструктуры.

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