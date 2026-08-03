«Отношусь настороженно»: Онищенко рассказал, где безопасно покупать арбузы

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 99 0

Обращать внимание стоит не только на внешний вид ягоды.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Онищенко: безопаснее всего покупать арбузы в сетевых магазинах

Покупать арбузы безопаснее в крупных сетевых магазинах, стихийные развалах у дорог стоит обходить стороной. Такой совет в беседе с 5-tv.ru дал академик РАН Геннадий Онищенко.

«Я больше отдаю предпочтение арбузам, которые продаются в сетевых магазинах. Во-первых, там хранение. Во-вторых, даже если вы покупаете половинку или четвертушку, она уже фасованная», — отметил специалист.

По словам Онищенко, покупателям стоит обращать внимание не только на внешний вид ягоды, но и на место продажи. Он признался, что с осторожностью относится к неофициальным сезонным точкам, где арбузы лежат большими кучами, а продавцы работают практически круглосуточно.

«К этому я всегда отношусь настороженно, потому что к работнику торговли у нас есть особые требования», — подчеркнул академик.

Эксперт напомнил, что продавцы продуктов должны иметь санитарные книжки и проходить обязательные медицинские обследования. По его словам, соблюдение этих требований снижает риск распространения инфекций.

Еще одним преимуществом сетевых магазинов Онищенко назвал возможность проследить происхождение товара и предъявить претензии в случае покупки некачественной продукции.

«У нас есть к кому предъявить претензию. Я могу предъявить чек, написать заявление, и проверят документацию, по которой закупалась эта партия арбузов», — пояснил он.

Академик добавил, что крупные торговые сети обязаны принимать продукцию, прошедшую необходимые проверки качества еще на месте выращивания. Именно поэтому вероятность приобрести безопасный арбуз там значительно выше, чем в местах несанкционированной торговли.

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