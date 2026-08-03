Сигнал в пальцах ног: как распознать опасный дефицит витамина B12

Daily Mail: онемение пальцев ног указывает на опасный дефицит витамина B12

Изменения в состоянии пальцев ног, включая онемение, жжение или покалывание, могут быть первым признаком острой нехватки витамина B12, которая вызывает постоянную усталость у каждой десятой женщины. Об этом сообщило издание Daily Mail.

По словам специалистов, стопы находятся в самой удаленной точке от систем нервного и кровоснабжения организма, поэтому они первыми реагируют на сбои в метаболизме.

Дефицит этого важного микроэлемента зачастую ошибочно принимают за симптомы менопаузы, тревожности или даже начальной стадии деменции. Подробности механизма повреждений раскрыла подолог Марион Яу.

«Витамин B12 используется организмом для выработки миелина — защитной оболочки, окружающей нервные клетки. Без него этот слой может разрушаться, нарушая нервные сигналы и вызывая необычные ощущения в стопах», — пояснила она.

Кроме того, нехватка нутриента ухудшает способность крови переносить кислород, что проявляется в изменении цвета кожи на ногах, постоянном ощущении холода и крайне медленном заживлении ран.

Статистика показывает, что от данной проблемы страдает примерно каждый пятый взрослый житель Великобритании старше 50 лет, так как с возрастом способность усваивать витамины из пищи ухудшается.

За последнее десятилетие число рецептов на препараты B12 в Англии выросло вдвое — с 2,5 до 5 миллионов в год. Эксперты предупреждают, что игнорирование таких симптомов, как покалывание в пальцах, грозит необратимым поражением нервов и тяжелой сердечной недостаточностью.

Аналогичные признаки могут наблюдаться и при неконтролируемом диабете второго типа, поэтому при любых изменениях в чувствительности конечностей необходимо незамедлительно обратиться к врачу для сдачи анализа крови.

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