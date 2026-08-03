«Не нужно бояться»: Гуров заступился за Савичеву после ухода из соцсетей

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Артист посоветовал певице не реагировать на критику и сохранять выбранный творческий путь.

Гуров поддержал Савичеву после ухода из соцсетей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Певец Илья Гуров поддержал решение Юлии Савичевой уйти из соцсетей

Певец Илья Гуров высказался о решении певицы Юлии Савичевой отказаться от ведения социальных сетей из-за хейтеров. В беседе с Газета.ру артист заявил, что исполнительнице не стоит менять себя под давлением критики.

Гуров отметил, что Савичева выбрала правильную стратегию, когда перестала ориентироваться на ожидания части аудитории и начала делать то, что нравится ей самой. По его словам, недовольные зрители существовали всегда, однако их мнение не должно влиять на выбор своего стиля.

«Юлия Савичева — это яркий пример того, как не нужно бояться держаться за прошлый образ, идти на поводу у аудитории и ломать себя. Все, кто смотрел „Фабрику звезд 2“, наверняка помнят ее яркие номера с рок-звездами и сольные песни в таком стиле, она всегда была склонна именно к этому жанру. Сейчас пришло время — она счастливая жена, мама, успешная артистка со сложившейся аудиторией, которая поддерживает ее начинания и продолжения, поэтому у нее все козыри в рукаве. Она точно не должна идти на поводу у негативных комментариев, потому что это будет из разряда „сломать себя“, у нее много концертов, гастролей, всегда аншлаги, это подтверждение того, что она на верном пути», — высказался Гуров.

Певец также рассказал, что сам сталкивается с хейтом. По его словам, пользователи часто критикуют его внешность, голос и творчество, однако попытки постоянно подстраиваться под чужое мнение могут привести к потере индивидуальности.

Ранее Юлия Савичева сообщила подписчикам, что перестанет самостоятельно вести блог из-за большого количества негативных сообщений и просьб вернуть прежний образ. Исполнительница уточнила, что дальнейшим наполнением ее страниц займутся сотрудники команды.

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