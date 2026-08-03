Экс-супруг блогера Лерчек заявил о желании посетить храм в СИЗО

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Андрей Черненко
Андрей Черненко Эксклюзив 2 844 0

Чекалин переживает за детей и бывшую супругу.

Как отбывает наказание бывший муж Лерчек

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной

Бывший супруг блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Артем, осужденный по делу о выводе средств в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) по поддельным документам, планирует посетить храм на территории СИЗО-2 «Бутырка». Об этом сообщил председатель ОНК Москвы Илья Высотский в беседе с 5-tv.ru.

«Нормально себя чувствует, вопросов к изолятору нет. Камера у Чекалина на четыре человека. У Чекалина два сокамерника, которые были осуждены так же, как и он, впервые и по экономическим статьям. В камере есть телевизор, холодильник. Чекалин посещает спортзал. Главной просьбой Чекалина к членам ОНК было желание сходить в храм», — сказал Высотский.

По его словам, свидание с близкими блогеру предоставляют, а сам Чекалин переживает за детей и бывшую супругу.

Чекалин 13 апреля был приговорен к семи годам колонии общего режима. Кроме того, ему предстоит выплатить 194 млн рублей штрафа. Защита тогда же рассказала о намерении обжаловать приговор в отношении Чекалина. Позже защита обнародовала записанное Чекалиным до суда видеообращение, в котором он заявил, что считает себя невиновным.

Производство уголовного дела, по которому проходит Валерия Чекалина, было возобновлено еще 24 июля. Первое слушание прошло 30-го числа того же месяца. Прение сторон состоялось 31 июля. В тот же день ее приговорили к пяти годам заключения условно и назначили штраф в размере 765 млн рублей.

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Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной
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