Вопреки суду: вдова Евгения Кунгурова не дает его отцу видеться с внуками

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Мурад Устаров
Мурад Устаров Эксклюзив 18 0

Семейная проблема беспокоит близких певца более двух лет.

Жена Евгения Кунгурова не дает родителям видеться с детьми

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Отец Евгения Кунгурова заявил, что вдова певца не дает видеться с внуками

Вдова заслуженного артиста России Евгения Кунгурова Ирина Меледина препятствует общению его родителей с внуками. Об этом в беседе с корреспондентом 5-tv.ru рассказал отец певца Виктор Кунгуров.

Он отметил, что по решению суда родные артиста имеют право видеться с его детьми, но в присутствии матери. Однако Ирина делает все, чтобы избежать встреч.

«У нас решение суда есть, мы имеем право уже общаться. Я даже отправил судебным приставам исполнительные листы, но она дома практически не бывает. Она то в одном месте с детьми, то в другом, а я без нее не могу (видеться. — Прим. ред.)», — сказал мужчина.

Виктор назвал действия женщины целенаправленными. Отец певца добавил, что семейная проблема не дает ему покоя более двух лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что отец Кунгурова через адвоката Евгения Черноусова добивается переквалификации дела о смерти сына. Защита считает, что речь может идти не о суициде, а об убийстве.

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