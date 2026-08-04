«Уйти в волшебные миры»: Дарья Блохина объяснила интерес зрителей к сказкам

Дарья Блохина: в сказках зло — Баба-яга или какой-нибудь злой серый волк

Актриса Дарья Блохина рассказала, почему сказочные истории вновь привлекают внимание зрителей. По ее мнению, интерес к этому жанру связан как с желанием сохранить связь с культурными истоками, так и с потребностью ненадолго отвлечься от реальности. Об этом Дарья Блохина рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Последний богатырь. Колобок».

Актриса отметила, что сказки позволяют людям возвращаться к знакомым с детства образам и ценностям, которые являются частью культурного наследия.

«Мы либо возвращаемся к истокам, чтобы не забыть то, откуда… Либо это связано с тем, что нам хочется сейчас немножко в другом измерении», — рассказала Блохина.

По словам артистки, сказочные истории также становятся своеобразным способом отвлечься от повседневности и погрузиться в более понятный мир.

«Это повод для эскапизма для нас — уйти в волшебные миры, где самое большое зло — это Баба-яга, какой-нибудь злой серый волк или зеркало, которое может проклясть, не дай бог», — поделилась актриса.

Блохина подчеркнула, что в сказках даже сложные противостояния выглядят проще и понятнее, поэтому такие истории продолжают находить отклик у зрителей.

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