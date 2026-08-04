«Ты рядом всегда»: Ирина Волк посвятила песню своему отцу

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 57 0

Художнику Владимиру Волку 4 августа 2026 года могло бы исполниться 87 лет.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Дружинин; 5-tv.ru

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Ирина Волк выпустила песню-посвящение своему отцу

Официальный представитель МВД России Ирина Волк записала песню, которую посвятила своему отцу Владимиру Волку. Трогательную композицию, а также клип она представила в своем канале в мессенджере МАКС.

В своей песне Ирина Волк с теплотой вспоминает отцовскую заботу и признается, что ее любовь к нему не ослабла с годами и осталась такой же крепкой, как в детстве. Дополняют клип «оживленные» фотографии из семейного архива, на которых отец занят тем, что любил всю жизнь — творчеством.

«Я помню свои маленькие шаги по полу и твои большие, надежные руки, которые подхватывали меня, прежде чем я успевала упасть. С тех пор для меня любовь — это запах дома, красок, книг, твой голос и тихий шорох газет», — говорится в тексте, который размещен вместе с роликом.

Волк также отметила, что каждым своим успехом обязана поддержке отца. Она подчеркнула, что именно родной человек учил ее идти вперед и смело выбирать свой путь, «даже если он не похож на привычные дороги».

«Ты был моим первым героем, еще до того, как я узнала слово „герой“. Ты научил меня молиться, верить, надеяться, прощать и любить!» — подчеркнула представитель МВД РФ.

Как сообщила официальный представитель МВД России, композиция уже доступна для прослушивания на большинстве стриминговых сервисах.

Отец Ирины Волк Владимир появился на свет в 1939 году в Московской области. Всю свою жизнь посвятил искусству — он прославился как живописец, на счету которого немало работ. В том числе занимался росписью храма Архангела Михаила в белорусской деревне Тихиничи — создал более шестидесяти икон и мозаику. За это был награжден орденом святого равноапостольного князя Владимира III степени и медалью Святителя Кирилла Туровского. Кроме того, Волк участвовал более чем в 100 выставках в России и за рубежом.

Владимир Волк ушел из жизни в 2015 году. Через полгода после смерти в Гатчине прошла выставка его работ «Такой разный Волк». А дочь вскоре выпустила книгу воспоминаний об отце «Я искусством болен…».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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«Ты рядом всегда»: Ирина Волк посвятила песню своему отцу

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