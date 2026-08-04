«Работала только на своем воображении»: Блохина рассказала о съемках в «Колобке»

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Борис Сатаров
Борис Сатаров Эксклюзив 31 0

Персонажа актрисы добавили в уже готовую картинку.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Дарья Блохина: работала только на своем воображении

Актриса Дарья Блохина поделилась подробностями съемочного процесса фильма «Последний богатырь. Колобок» и призналась, что ей пришлось работать без партнеров по сцене. По словам артистки, большую часть времени она взаимодействовала лишь с предметами, которые помогали создать будущие сцены. Об этом Дарья Блохина рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Последний богатырь. Колобок».

Актриса отметила, что съемки были необычными, поскольку ее персонажа позже добавляли в готовую картину. Поэтому вместо коллег по площадке ей приходилось ориентироваться на зеленый фон и условные ориентиры.

«Мне было сложно только потому, что у меня простудилась шея, и я работала только с теннисными мячиками, а без партнеров, потому что я элемент, который потом встраивался в картину», — рассказала Блохина.

По словам артистки, в таких условиях главным инструментом становилось собственное воображение.

«Я работала только на своем энтузиазме. Воображение там. Неважно, разговариваешь ты с ковром или ты разговариваешь с лампой, или вот с микрофоном. Какая разница?» — с юмором поделилась актриса.

Блохина добавила, что для артиста важно уметь создавать эмоцию даже тогда, когда перед ним нет реального партнера по сцене.

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