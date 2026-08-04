Отец Евгения Кунгурова требует возбудить уголовное дело о краже имущества певца

Отец заслуженного артиста РФ Евгения Кунгурова Виктор выступает за возбуждение отдельного уголовного дела, связанного с пропажей вещей из дома певца после его смерти. Об этом он заявил в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

Мужчина считает, что во время следственных мероприятий были допущены некоторые пробелы. По его словам, отсутствие описи предметов и неопечатанная квартира позволили вдове певца вывезти имущество.

«Опись имущества в квартире не проводилась. <…> Следователь намеренно не опечатал квартиру, и жена там все забрала на следующий день. Я не знаю, куда торопилась, потому что там было очень много вещественных доказательств. Они просто были вынесены», — сказал Виктор.

Он подчеркнул, что из квартиры пропали два телефона, на которых, по его словам, были сообщения, оставленные сыном перед смертью. Кроме того, в помещении отсутствовали другие предметы.

Виктор добавил, что Следственный комитет РФ по этому вопросу пока не выходил на связь, однако обращение в Генпрокуратуру уже направлено. Мужчина отметил, что оно поступит в ближайшее время.

Ранее о пропаже вещей 5-tv.ru рассказал адвокат Кунгурова-старшего Евгений Черноусов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.