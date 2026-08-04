Отец Евгения Кунгурова требует возбудить уголовное дело о краже имущества певца

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 98 0

Мужчина направил обращение в Генпрокуратуру.

Кража вещей из квартиры Евгения Кунгурова — уголовное дело

Фото: © РИА Новости

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Отец заслуженного артиста РФ Евгения Кунгурова Виктор выступает за возбуждение отдельного уголовного дела, связанного с пропажей вещей из дома певца после его смерти. Об этом он заявил в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

Мужчина считает, что во время следственных мероприятий были допущены некоторые пробелы. По его словам, отсутствие описи предметов и неопечатанная квартира позволили вдове певца вывезти имущество.

«Опись имущества в квартире не проводилась. <…> Следователь намеренно не опечатал квартиру, и жена там все забрала на следующий день. Я не знаю, куда торопилась, потому что там было очень много вещественных доказательств. Они просто были вынесены», — сказал Виктор.

Он подчеркнул, что из квартиры пропали два телефона, на которых, по его словам, были сообщения, оставленные сыном перед смертью. Кроме того, в помещении отсутствовали другие предметы.

Виктор добавил, что Следственный комитет РФ по этому вопросу пока не выходил на связь, однако обращение в Генпрокуратуру уже направлено. Мужчина отметил, что оно поступит в ближайшее время.

Ранее о пропаже вещей 5-tv.ru рассказал адвокат Кунгурова-старшего Евгений Черноусов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+21° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 90%
80.07
0.61 91.96
0.77
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:16
Пять человек погибли в результате атаки украинских БПЛА на Подмосковье
7:00
ВС РФ разнесли пункт управления БПЛА ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
6:50
«Ты мне, я тебе»: Дворцов раскрыл пиар-схему Дмитриенко и Пересильд
6:35
Москвичи увидят солнечное затмение 12 августа
6:30
«Хорошо хайпанул»: продюсер объяснил популярность Вани Дмитриенко
6:20
Отец Евгения Кунгурова требует возбудить уголовное дело о краже имущества певца

Сейчас читают

Европа недобирает газа почти на месяц зимы
«Москва слезам не верит»: 5 киноляпов в известной мелодраме Владимира Меньшова
«Уйти в волшебные миры»: Дарья Блохина объяснила интерес зрителей к сказкам
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео