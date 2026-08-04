«Хорошо хайпанул»: продюсер объяснил популярность Вани Дмитриенко

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 47 0

За спиной молодых артистов всегда стоят влиятельные люди, помогающие им обрести славу, уверен он.

Как роман с Пересильд повлиял на карьеру Вани Дмитриенко

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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Продюсер Дворцов: роман с Анной Пересильд принес популярность Ване Дмитриенко

Певец Ваня Дмитриенко добился стремительного успеха благодаря роману с актрисой Анной Пересильд. Такое мнение выразил продюсер Сергей Дворцов в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

«Некий, наверное, стартап ему дали романтические отношения с Анной Пересильд. Возможно, это была такая тропа, где его поддержали, где он хорошо хайпанул», — сказал он.

Дворцов также отметил роль влиятельных людей в карьере молодых артистов, которые, по его словам, помогают им взобраться на пьедестал почета.

При этом продюсер не ставит под сомнение талант Дмитриенко. Он с восхищением отозвался о недавнем концерте в «Лужниках» и назвал триумф исполнителя «шоком в хорошем смысле». Кроме того, Сергей напомнил о песне «Венера — Юпитер», которую Иван написал в 15 лет, ставшую нашумевшим хитом.

Сольный концерт Вани Дмитриенко прошел 2 августа в спортивном комплексе «Лужники». Шоу состоялось при полном аншлаге — все билеты на выступление артиста были проданы. Творчеством певца насладились около 70 тысяч зрителей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дмитриенко попал в Книгу рекордов России как самый молодой отечественный певец, давший сольный концерт в «Лужниках».

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