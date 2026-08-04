«Кто убил Курта?»: Кортни Лав хотела завладеть материалами дела о смерти Кобейна

Скандал вокруг смерти Курта Кобейна получил неожиданное продолжение. Вдова требует немедленно передать ей все материалы по делу о гибели мужа. Официальная версия — самоубийство — вызывает все больше вопросов.

Эксперты-криминалисты уверены: смерть была подстроена, а расследование необходимо возобновить. Почему это не сделали раньше и что заставляет скрывать материалы уголовного дела? Подозрительные совпадения изучил корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

Микроскопическая деталь для обычного человека — сенсация для любого, кто слушал рок в 1990-х. Вдова Курта Кобейна, оказывается, хотела завладеть полицейским досье. Стало известно, что ее адвокат в далеком 1995-м просил полицию передать материалы (бумаги, кинопленки, фотографии), а копии уничтожить. Ох уж эта Кортни Лав!

Для поклонников «Нирваны» она примерно как Йоко Оно для битломанов. Большая часть Кортни Лав недолюбливает, а есть и склонные винить ее в смерти великого музыканта современности. Автор и исполнитель вокально-инструментального коллектива «Нирвана» умер в Сиэтле в апреле 1994 года. И официальную версию объявили сразу: запрещенные вещества в крови, ружье… самоубийство.

Но когда это останавливало поклонников? Чуть ли не сразу появилась версия о том, что его убили. Альтернативные расследования. До сих пор бывшие полицейские и криминалисты находят нестыковки в деле.

«Предсмертная записка написана двумя разными людьми. И там была фраза „сделай это ради Кортни“. Что это вообще такое? Такое ощущение, что это написала Кортни, чтобы отвести от себя подозрения!» — сказал отставной капитан полиции Сиэтла участка Ниллоу Джозеф Скотт Морган.

Слишком большая концентрация «запрещенки» в организме, чтобы он смог удержать ружье. Нет крови на руке, где она по идее должна быть. Теперь вот и эта загадочная просьба Кортни Лав. Зачем ей материалы дела? Неужто улики собиралась скрывать? Тогда понятно, почему она так плохо плакала на том интервью.

Есть даже фанатское движение под говорящим названием «Кто убил Курта».

«Мы потратили полтора года на сбор доказательств, работали с лучшими учеными со всего мира. Мы надеялись, что наши материалы изучат. Но нам ответили: «Мы этому не верим. Не будем рассматривать ваши доказательства», — сказала независимый расследователь Мишель Уилкинс.

Странно? Совсем нет. Курт Кобейн — великий музыкант, хоть гитару так и не освоил. Но сумел найти ключ к мятежной душе подростков 1990-х. Причем не только западных — в «Нирване» растворилась и Россия.

Странная, ни на что не похожая музыка, но сыграть добрую половину песен можно буквально на трех аккордах. А то и на одном. Нащупал нужные ноты. И ты как будто на концерте Unplugged в Нью-Йорке.

Ну как он, такой талантливый, такой тонко чувствующий музыкант, смог самостоятельно войти в «Клуб 27»? Новый скандал дает надежду поклонникам, что его туда определили.

«Самым важным для нас было получить полный отчет о вскрытии. Затем были опубликованы 37 фотографий с места происшествия. Мы называем его местом убийства, потому что именно к такому выводу пришли», — сказал судебный эксперт Брайан Бернетт.

Речь о тех фотографиях, которые вдова Кобейна якобы и пыталась заполучить. Не вышло. И теперь у тысяч исследователей есть новая часть для большого пазла.

Кстати, сама Кортни Лав, по некоторым данным, готовит серию концертов. Так что громкая новость вполне может быть «прогревом». Но какая разница. Это же про «Нирвану». И это же про Курта. Обсуждать версию его убийства все равно будут. Как и то, что Маккартни подменили в 1960-х, а Элвис не умер, а скрывается где-то под другой фамилией.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.