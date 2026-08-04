«Спасают от реальности»: Дарья Блохина рассказала, зачем взрослым нужны сказки

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 46 0

Выдуманные миры важны не только для детей.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Актриса Дарья Блохина: сказки спасают взрослых людей от реальности

Актриса Дарья Блохина рассказала, почему сказочные истории остаются важными не только для детей, но и для взрослых. По словам артистки, сказки помогают объяснять сложные вещи понятным языком, а также дают возможность отвлечься от повседневных забот. Об этом Дарья Блохина рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Последний богатырь. Колобок».

Актриса отметила, что для детей сказки становятся способом познавать мир и разбираться в сложных понятиях через простые образы и истории.

«Сказки могут научить сложному простыми словами детей», — рассказала Блохина.

При этом, по мнению артистки, взрослые также находят в сказках особую ценность. Для них такие истории становятся возможностью ненадолго выйти из привычной реальности и погрузиться в другой мир.

«А взрослых они просто спасают от реальности, где можно просто расслабиться и насладиться историей», — поделилась актриса.

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