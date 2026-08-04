Залужный сделал неожиданное заявление о России и НАТО

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Экс-главком ВСУ также признал, что Украина не станет членом альянса.

Фото, видео: AP/ТАСС; 5-tv.ru

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Залужный: НАТО нужно 12 лет, чтобы хотя бы наполовину догнать Россию

Один из самых известных украинских политиков по сути перечеркнул ключевые тезисы, которые Запад и киевский режим продвигали все последние годы. Валерий Залужный заявил, что НАТО не готово к современной войне и продолжает мыслить устаревшими категориями и доктринами времен Второй мировой.

Бывший главком ВСУ также признал, что, несмотря на многолетние обещания со стороны западных союзников, Украина так и не станет членом альянса. Самому НАТО, по словам Залужного, потребуется как минимум 12 лет, чтобы приблизиться хотя бы к половине нынешнего уровня развития российских вооруженных сил.

Между тем в Киеве новый коррупционный скандал. Арестован бывший госсекретарь министерства иностранных дел Украины Александр Баньков, занимавший этот пост в первые годы конфликта. По данным СМИ, его подозревают в хищении почти 40 миллионов гривен, в том числе со счетов посольства страны в Японии, а также в махинациях с грантами американского фонда.

Следствие утверждает, что чиновник завышал стоимость проектов и присваивал себе часть денег. Кроме того, по версии прокуратуры, Баньков помогал своим сообщникам уклоняться от мобилизации.

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