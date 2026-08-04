Полчища саранчи атаковали Дагестан: насекомые съедают гектары урожая

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Насекомые собираются в огромные стаи численностью в несколько миллионов особей.

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Тимкив; 5-tv.ru

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Полчища саранчи атаковали Дагестан и уничтожают урожай

Дагестан атаковали полчища саранчи. Прожорливые насекомые за сутки съедают по несколько гектаров урожая. Часть вредителей, как говорят местные жители, уже «встала на крыло». Насекомые собираются в крупные стаи численностью в несколько миллионов особей.

Водители останавливаются прямо посреди трассы, шокированные масштабом бедствия. По прогнозам, саранча отступит, когда понизятся ночные температуры. Ну а пока водителям советуют сбрасывать скорость и активнее пользоваться дворниками.

Ранее биолог Павел Глазков в беседе с 5-tv.ru прокомментировал появление каракуртов в Москве. По словам специалиста, в последние пять-семь лет этих пауков в столице фиксируют почти каждое лето, однако их попадание в регион обычно связано с завозом фруктов и овощей из южных областей, а также с естественным расселением молодых особей по ветру.

Эксперт подчеркнул, что единичные случаи не означают формирования устойчивой популяции. Для закрепления вида в регионе паукам необходимо переживать зимние холода и размножаться, однако подтверждений таких случаев пока нет. Более мягкие зимы теоретически могли бы способствовать расширению ареала, но на данный момент для массового распространения каракуртов в Москве условий недостаточно.

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