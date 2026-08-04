«Это наша ДНК»: Прохор Шаляпин захотел сыграть Колобка в продолжении фильма

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 41 0

Артист устал быть «Иваном-дурачком» для режиссеров.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Прохор Шаляпин: хочу сыграть Колобка в продолжении фильма

Певец Прохор Шаляпин рассказал, что с удовольствием примерил бы на себя образ Колобка в следующей части фильма. По словам артиста, этот персонаж является важной частью русской культуры и знаком каждому с детства. Об этом Прохор Шаляпин сообщил корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Последний богатырь. Колобок».

Певец отметил, что воспринимает Колобка не просто как героя народной сказки, а как особенный символ, связанный с национальной культурой.

«Колобок для меня — это русский народный персонаж, любимый персонаж, это наша с вами ДНК, можно сказать. Поэтому Колобок всегда был такой мифический персонаж, в моем представлении, магический», — рассказал Шаляпин.

Артист признался, что хотел бы попробовать себя в этой роли, если создатели картины решат продолжить историю.

«Я с удовольствием бы тоже сыграл Колобка. Может, меня в следующую серию возьмут как-то», — поделился певец.

При этом Шаляпин отметил, что в кино ему часто предлагают играть самого себя, хотя он хотел бы получать более разнообразные роли.

«Меня все время в кино зовут самого себя играть. Ну я что, Иван-дурачок из сказки? Не понимаю», — с юмором заявил артист.

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