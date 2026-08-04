Идет по своим делам: на Марсе запечатлели человекоподобное существо

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 977 0

Пользователи сети обнаружили на снимках НАСА таинственную фигуру.

Как выглядят инопланетяне на самом деле фото изображение

Фото: www.globallookpress.com/Nasa/Nasa

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Daily Mail: на Марсе запечатлели человекоподобное существо

На старой панорамной фотографии поверхности Марса, сделанной марсоходом Spirit, отчетливо виден темный силуэт, напоминающий мужчину в движении. Об этом сообщило Daily Mail.

текстНа поверхности Марса запечатлен гуманоид.nasa.gov

Изображение, которое было получено еще в 2007 году, вновь стало виральным после обсуждений на платформе Reddit. На кадре среди скалистых холмов можно заметить объект с вытянутыми руками и выставленной вперед ногой.

Энтузиасты разделились во мнениях: одни считают это живым существом, другие — древней статуей, изображающей коленопреклоненного человека.

Специалисты из Планетарного общества поспешили развеять мифы об инопланетном присутствии. Эксперты объяснили, что человеческий глаз склонен видеть знакомые образы в случайных очертаниях ландшафта, назвав это явление парейдолией.

«Это всего лишь оптическая иллюзия, вызванная игрой теней и необычной формой камней», — подчеркнули в организации.

НАСА официально подтверждает отсутствие доказательств существования жизни на Марсе в прошлом или настоящем. Несмотря на научные доводы, уфологи продолжают искать артефакты.

Например, исследователь Скотт Уоринг недавно заявил о находке «инопланетной ракеты» длиной более двух метров, обвинив космические агентства в сокрытии данных о древних военных конфликтах на Красной планете.

Напомним, что марсоход Spirit завершил свою работу в 2011 году после того, как застрял в песках и перестал получать энергию от солнца. За годы миссии аппарат передал тысячи снимков, которые до сих пор становятся почвой для теорий заговора.

Ученые настаивают, что эрозия, вулканическая активность и удары метеоритов на протяжении миллиардов лет создавали на Марсе причудливые структуры, которые легко спутать с рукотворными объектами или биологическими формами жизни.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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