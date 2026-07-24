Внеземной разум: стала известна причина, по которой инопланетян до сих пор не обнаружили

Daily Mail: человечество не встретило инопланетян из-за ошибок в работе поисковой системы

Человечество до сих пор не зафиксировало сигналы внеземных цивилизаций из-за неверной настройки поискового оборудования на узкий диапазон частот. Об этом рассказало издание Daily Mail.

Специалисты из Манчестерского университета в ходе Национального астрономического собрания Королевского астрономического общества в Бирмингеме представили исследование, указывающее на серьезный пробел в современных методах SETI.

Долгие годы эксперты концентрировались на области спектра между 1,42 и 1,66 гигагерца, называемой «водным отверстием». Предполагалось, что развитый разум выберет именно этот промежуток, связанный с молекулами водорода и гидроксила, которые образуют воду.

Однако, по мнению доктора Луизы Мейсон, столь узкий подход оставляет практически неизученными миллиметровые и субмиллиметровые диапазоны, где могут скрываться трансляции от далеких звездных систем.

Для проверки гипотезы ученые проанализировали архивные данные чилийского телескопа ALMA, который ранее не применялся для поиска технологических подписей.

Хотя в изученной выборке прямых сигналов обнаружено не было, работа выявила феномен «звездного прилова». Выяснилось, что при наведении прибора на конкретную цель объективы попутно захватывают миллионы фоновых звезд, которые ранее не учитывались в каталогах как обследованные.

Использование новых галактических моделей позволило увеличить число проверенных светил в одном из прошлых обзоров с 288 тысяч до более чем шести миллионов.

Это значительно расширяет уже просмотренную область космоса и помогает точнее определить перспективные направления для будущих наблюдений в высокочастотном спектре.

Проблема отсутствия контактов с инопланетянами, известная как парадокс Ферми, продолжает занимать умы астрофизиков с 1950 года. Энрико Ферми недоумевал, почему при наличии миллиардов потенциально обитаемых планет мы не видим следов деятельности чужого разума.

Существуют теории о «Великом фильтре», который уничтожает цивилизации до того, как они освоят межзвездную связь, или о «гипотезе зоопарка», согласно которой инопланетяне намеренно избегают встречи с людьми.

Доктор Мейсон подчеркивает, что даже небольшие архивные наблюдения могут содержать огромное количество информации о многообразии звездных систем. Сочетание высокочастотного сканирования с детальным моделированием галактики должно помочь науке наконец понять, где следует искать ответ на вечный вопрос об одиночестве человека во вселенной.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.