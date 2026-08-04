Скрип зубами и походы к холодильнику: какие проблемы со сном требуют лечения

Huff Post: человек может не подозревать о проблемах организма со сном

Стресс, тревожность, шум за окном или привычка партнера забирать одеяло — далеко не единственные причины плохого сна. Иногда человек даже не подозревает, что ночью его организм сталкивается с проблемами, которые мешают полноценному восстановлению. О скрытых угрозах здоровью рассказало Huff Post.

По данным Американской ассоциации апноэ во сне, от нарушений сна страдают десятки миллионов людей. При этом многие обращают внимание на проблему только после появления дневных последствий: постоянной усталости, раздражительности, снижения концентрации или сонливости.

Врачи отмечают: некоторые признаки нарушенного сна легко перепутать с последствиями напряженного графика или нехватки кофеина. Однако регулярные симптомы могут указывать на состояния, требующие внимания специалиста.

Почему человек может не замечать, что плохо спит

Одна из главных сложностей диагностики нарушений сна заключается в том, что сам человек часто не видит происходящего ночью.

Как объясняет доктор Дженис Джонстон, многие связывают плохое самочувствие с дневным стрессом или недостатком отдыха, хотя причиной могут быть нарушения дыхания, боль, проблемы с пищеварением или другие состояния.

Особенно сложно заметить проблему тем, кто живет один. Человек может не знать, что во сне разговаривает, двигается, храпит или просыпается несколько раз за ночь.

В таких случаях врачи советуют обращать внимание на косвенные признаки: усталость после достаточного количества часов сна, проблемы с концентрацией, резкие перепады настроения или желание заснуть днем.

Храп и удушье во сне: когда проблема может быть серьезной

Обычный храп многие считают безобидной особенностью. Однако в некоторых случаях он может быть признаком апноэ во сне — состояния, при котором дыхание человека периодически останавливается и снова возобновляется.

По словам специалистов, во время сна мышцы расслабляются, из-за чего дыхательные пути могут частично или полностью перекрываться. Организм реагирует на нехватку кислорода пробуждением, иногда настолько коротким, что человек его не замечает.

Помимо храпа, на возможное апноэ могут указывать пробуждения с ощущением удушья, сухость во рту утром, головные боли после сна и постоянная дневная усталость.

Причиной нарушения дыхания также может быть постназальный синдром, когда слизь из носа попадает в горло и затрудняет прохождение воздуха. Еще один фактор — кислотный рефлюкс, при котором содержимое желудка может попадать в пищевод и вызывать неприятные ощущения ночью.

Специалисты рекомендуют обратиться к врачу, если такие симптомы повторяются регулярно. Для диагностики могут назначить исследование сна, которое позволяет оценить дыхание, движения и другие показатели организма ночью.

Почему человек ходит и разговаривает во сне

Некоторые необычные ночные состояния относятся к парасомниям — нарушениям, при которых человек совершает действия во время сна.

Одно из них — лунатизм. Оно возникает в фазе глубокого сна, когда мозг частично переходит в состояние между сном и бодрствованием. Человек может вставать, ходить по дому или выполнять привычные действия, не осознавая происходящего.

Провоцирующими факторами могут быть недостаток сна, стресс, тревожность, высокая температура, алкоголь и некоторые лекарства.

Еще одно распространенное явление — разговоры во сне, или сомнилоквия. Человек может произносить отдельные слова или целые фразы, при этом часто не помнить об этом после пробуждения.

Врачи отмечают, что сами по себе разговоры во сне не всегда являются признаком заболевания. Однако если они сопровождаются кошмарами или другими нарушениями, стоит обсудить ситуацию со специалистом.

Кошмары и ночные пробуждения: когда это сигнал организма

Страшные сны знакомы многим людям. Но постоянные кошмары могут быть признаком повышенного уровня тревожности, депрессии или последствий сильного стресса.

По словам специалистов, хронические кошмары способны влиять не только на качество сна, но и на состояние человека днем. Они могут усиливать тревогу, ухудшать концентрацию и повышать эмоциональное напряжение.

Еще один неприятный, но распространенный симптом — частые пробуждения ночью для похода в туалет. Это состояние называется ноктурией.

Иногда причина проста — человек выпивает много жидкости перед сном. Однако регулярные ночные пробуждения могут быть связаны и с другими состояниями: инфекциями мочевыводящих путей, диабетом, заболеваниями почек или увеличением предстательной железы у мужчин.

Чтобы понять причину, врачи советуют вести дневник: записывать объем выпитой жидкости, частоту походов в туалет и сопутствующие симптомы.

Почему человек скрипит зубами или слишком быстро засыпает

Скрежет зубами во сне, или бруксизм, также относится к нарушениям, связанным со сном. Его последствия часто проявляются днем: человек может испытывать головную боль, боль в челюсти или замечать повышенную чувствительность зубов.

Причинами могут быть стресс, тревожность или особенности прикуса. В некоторых случаях стоматологи рекомендуют специальные защитные капы, которые помогают снизить нагрузку на зубы.

Еще один сигнал — слишком быстрое засыпание. Если человек мгновенно отключается сразу после того, как ложится в кровать, это не всегда говорит о хорошем качестве сна.

Иногда такое состояние связано с хроническим недосыпом. Особенно если человек спит меньше рекомендуемых семи-девяти часов, постоянно хочет спать днем или испытывает трудности с концентрацией.

В отдельных случаях чрезмерная сонливость может быть связана с нарушениями вроде нарколепсии — состояния, при котором человек внезапно засыпает даже днем.

Как самостоятельно проверить качество сна

Специалисты советуют не игнорировать повторяющиеся симптомы и по возможности отслеживать особенности сна.

Для этого можно использовать специальные устройства: умные часы, фитнес-трекеры, прикроватные датчики или системы мониторинга сна. Они способны фиксировать движения, частоту сердечных сокращений, особенности дыхания и другие параметры.

Однако такие устройства не заменяют медицинское обследование и не могут самостоятельно поставить диагноз. Их данные могут лишь помочь врачу понять, нужны ли дополнительные исследования.

Эксперты рекомендуют собирать информацию хотя бы несколько недель: отмечать продолжительность сна, пробуждения, уровень усталости днем и необычные симптомы.

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