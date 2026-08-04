Платить станет проще? Россиянам рассказали о главном нюансе единого QR-кода

Финансист Волкова: единый QR-код сделает процесс оплаты для россиян проще

С 1 сентября 2026 года в России стартует поэтапное внедрение единого QR-кода для оплаты товаров и услуг. Предполагается, что новая система избавит покупателей от необходимости выбирать между несколькими кодами на кассе. Об этом Газете.ру рассказала финансовый эксперт Татьяна Волкова.

По словам специалиста, универсальный QR-код станет очередным этапом развития безналичных платежей. Сейчас в магазинах нередко размещают сразу несколько кодов, из-за чего покупателям приходится уточнять, какой именно использовать. После внедрения новой системы процесс оплаты должен стать проще и быстрее.

При этом Волкова рекомендовала заранее изучить условия своего банка перед тем, как полностью переходить на новый способ расчетов. Она пояснила, что по многим банковским картам предусмотрен кешбэк, тогда как при оплате через QR-код он начисляется не всегда. Если при разовых покупках разница может быть незаметной, то при регулярных расходах за год можно недополучить существенную сумму.

«Я воспринимаю единый QR-код не как замену другим способам оплаты, а как еще одну удобную возможность. В одних ситуациях он станет самым комфортным вариантом, в других — более выгодным окажется использование банковской карты. Главное, чтобы человек осознанно выбирал способ оплаты, который помогает получать максимум пользы от банковских продуктов», — отметила эксперт.

По мнению Волковой, цифровые платежные сервисы продолжат активно развиваться, однако пользователям важно не только осваивать новые технологии, но и внимательно следить за условиями финансовых продуктов. Такой подход позволит пользоваться современными инструментами и одновременно не терять возможную выгоду.

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