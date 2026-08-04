Магнитные бури поставили на паузу: что ждет метеозависимых 5 августа

В начале августа геомагнитная обстановка останется стабильной

Завтра, 5 августа, геомагнитная обстановка останется стабильной, поэтому серьезных магнитных бурь в этот день не ожидается. Об этом свидетельствуют данные Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, их привело издание URA.RU.

По прогнозам специалистов, планетарный индекс Kp не превысит двух баллов по девятибалльной шкале. Такой показатель относится к «зеленому» уровню, при котором магнитосфера Земли остается спокойной, а вероятность ухудшения самочувствия у метеозависимых людей минимальна.

Эксперты также оценивают вероятность магнитной бури всего в 3%. Шанс слабых геомагнитных возмущений составляет около 15%. Индекс Ap находится на уровне 5, а показатель солнечного радиоизлучения F10.7 — 115. Эти значения не указывают на риск серьезных изменений космической погоды.

Не ожидается и повышенной солнечной активности. По данным Лаборатории солнечной астрономии, 4 августа вспышек на Солнце зарегистрировано не было. Индекс активности составил всего 0,1 балла из десяти возможных, а скорость солнечного ветра оставалась в пределах обычных значений — от 319 до 430 километров в секунду.

По предварительным прогнозам, спокойная геомагнитная обстановка сохранится почти две недели. С 5 по 18 августа индекс Kp не поднимется выше 3,8. Первые заметные возмущения специалисты ожидают 19 августа, после чего магнитосфера вновь ненадолго стабилизируется.

Следующий период повышенной активности прогнозируется на 23 августа. В этот день индекс Kp может достичь отметки 4. По оценкам ученых, метеочувствительные люди могут ощутить легкое недомогание, однако сильной магнитной бури не прогнозируется. После 24 августа и до конца месяца космическая погода, как ожидается, вновь будет спокойной.

Специалисты напоминают, что магнитные бури возникают из-за взаимодействия солнечного ветра с магнитным полем Земли. Несмотря на то что магнитосфера надежно защищает планету от потока заряженных частиц, подобные процессы способны вызывать геомагнитные возмущения.

«Тем не менее, хотя солнечный ветер и не может проникнуть непосредственно к Земле, он при взаимодействии с земной магнитосферой возмущает и раскачивает ее», — объяснили специалисты Лаборатории солнечной астрономии.

Ученые также подчеркивают, что прогнозирование космической погоды становится все более важной задачей, особенно с учетом перспектив освоения Луны и Марса, где отсутствует естественная защита в виде плотной атмосферы и магнитного поля.

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