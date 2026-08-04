ВС РФ освободили населенный пункт Бакшеевка в Харьковской области

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Срочная новость 65 0

Наши бойцы стремительно продвигаются вперед по всем направлениям.

Фото, видео: © РИА Новости/ Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Российская армия освободила населенный пункт Бакшеевка в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в мессенджере МАКС.

В военном ведомстве отметили, что населенный пункт под контроль взяли военнослужащие группировки войск «Север».

Днем ранее в Минобороне РФ сообщили о том, что наши бойцы освободили два других поселка в Харьковской области — Белый Колодезь и Устиновка. При этом накануне российская армия также выбила врага — киевских боевиков — из Веровки. Помимо этого, в тот же день была освобождена Стенки в Донецкой Народной Республике.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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