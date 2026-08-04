«Причинил боль»: почему Елизавета II боялась общаться с принцем Гарри наедине

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 58 0

Королеву очень сильно задевало, что конфликты в семье стали достоянием общественности.

Елизавета II боялась разговоров с принцем Гарри

Фото: © Getty Images/Chris Jackson / Staff

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Королева Елизавета II боялась общаться с принцем Гарри наедине

В последние годы жизни Елизавета II просила придворную даму присутствовать во время телефонных разговоров с принцем Гарри. Об этом рассказал биограф Хьюго Викерс заявил в своей книге.

«Всякий раз, когда принц Гарри звонил своей бабушке, она просила свою придворную даму оставаться с ней. Боль, которую Сассекские причинили королеве в последние годы ее жизни, невозможно переоценить», — высказался автор.

После переезда принца Гарри и Меган Маркл в США в 2020 году, отношения пары с королевской семьей стали заметно сложнее. Дополнительное напряжение вызвало интервью герцогов Сассекских Опре Уинфри, в котором они рассказали о своих претензиях к дворцу.

По словам Викерса, королеву особенно задело то, что семейные разногласия стали достоянием общественности. После выхода мемуаров принца Гарри, где он рассказал о конфликтах в королевской семье, напряжение между сторонами только усилилось.

Один из источников, знакомых с ситуацией во дворце, рассказал, что во время некоторых разговоров Елизавета II отвечала в основном коротко — «да» и «нет».

«Было много односложных ответов: „да“ и „нет“. Королева явно желала какой-то защиты. Думаю, королева также была настороже с Гарри, потому что была очень обижена тем, что он сделал», — добавил биограф.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему Елизавета II просила Кейт Миддлтон быть сдержаннее во время официальных выходов. По данным источников во дворце, в начале службы в королевской семье герцогиня Кембриджская могла слишком долго общаться с людьми, из-за чего нарушался график мероприятий.

При этом королева считала важным уделять внимание каждому человеку.

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