«Продолжим путь в Европе»: мигранты в Сеуте готовы умереть, но не уходить

На итальянскую Лампедузу прибывают африканские нелегалы

Сложная обстановка на границах Испании, которую в эти минуты с новой силой штурмуют тысячи беженцев. В Мадриде — экстренное заседание министров внутренних дел ЕС, в самих странах Европы спешно придумывают варианты, как не допустить, чтобы миграционное цунами накрыло и их с головой.

По всей испанской Сеуте — главной лазейке для нелегалов — полиция устроила облаву на марокканцев, а лодки с переселенцами уже причаливают к берегам итальянской Лампедузы. О масштабах этого кризиса — корреспондент «Известий» Давид Мусиенко, он работает в Испании, и корреспондент «Известий» Игорь Балдин — он передает из Италии.

Эль-Принсипе — негласно самый криминальный район Испании. За ним — Эль-Миксто. По неофициальным данным, в этих двух районах укрывается большинство оставшихся марокканцев, которых еще не успели схватить силовики.

«С тех пор как мы сюда прибыли, у нас нет ни еды, ни воды. У нас уже почти не осталось сил. Но мы не сдаемся. Даже если нам придется умереть здесь — мы умрем здесь», — сказал один из мигрантов.

Обстановка на улицах напоминает игру в кошки-мышки. Силовики вместе с местными отлавливают оставшихся марокканцев. Они действуют очень мягко, силу применяют в крайнем случае.

Испанские власти заявляют, что выдворили 48, 5 тысячи марокканцев обратно в Марокко. Однако большинство марокканцев, с которыми говорил журналист, собираются продолжить свой путь дальше в Европу.

«Хорошая наша страна или плохая — неважно, в Европе гораздо больше возможностей, и мы будем их использовать. Да здравствует Испания! Спасибо, премьер Санчес, спасибо тебе!» — говорят мигранты.

Оставшимся марокканцам придется непросто. Чтобы добраться нелегально на материковую Европу, каждому мигранту нужно заплатить 4 тысячи евро.

«Думаю, так Марокко отправило Испании сигнал — миграция здесь просто инструмент шантажа. У властей этих стран ведь много спорных позиций — например, кому из них принадлежат земли Западной Сахары», — сказал политический обозреватель Мигель Мора.

Еще одна точка притяжения африканских мигрантов — итальянский остров Лампедуза. Отсюда до Туниса всего 100 километров по воде. Так, на лодках и катерах, по тысяче нелегалов в день добираются до Европы.

«Ситуация здесь очень сложная. Мы спим под палящим солнцем, нам не хватает еды, негде помыться», — жалуются мигранты на Лампедузе.

В Италии уже почти семь миллионов мигрантов — это четвертое место в Европе. Если пустить сюда еще и марокканцев из испанской Сеуты, шаткая экономика просто не устоит.

В Италии и без того демографическая зима. В редкой семье больше одного ребенка, а тут еще и экономические проблемы. Многие уезжают в США и Великобританию, а их место занимают мигранты.

Рим принимает экстренные меры — впервые в истории ЕС призывает приостановить для Испании действие Шенгенского соглашения. К этому требованию уже присоединились Чехия, Финляндия, Дания. Миграционный кризис ведет к настоящему расколу Евросоюза.

«Санчес — почему он это допустил? Только в этом году в его страну прорвались 500 тысяч мигрантов, а потом они просто растеклись по всей Европе», — возмущается член итальянского сената Коррадино Минео.

Министры внутренних дел стран ЕС собираются на экстренное заседание. Италия предлагает создать несколько миграционных центров в третьих странах, чтобы оттуда высылать нелегалов домой.

«Я понимаю, что для Рима Лампедуза — важная тема. Но так или иначе Испания не может принять предложение Италии и отправлять мигрантов в третьи страны», — заявил министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка.

Зато может выделить несовершеннолетним нелегалам еще 25 миллионов. Европейский налогоплательщик, и так многое потерявший от санкций и подрывов «Северных потоков», едва ли будет такому рад.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.