Чистый разгром: «Родина» не оставила шансов «Рубину» в матче Кубка России

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 28 0

Московская команда впервые в своей истории разгромила клуб из РПЛ.

Матч Кубка России между Родиной и Рубином — чем закончился

Фото: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Никита Успенский

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«Родина» одержала победу над «Рубином» в матче Кубка России

Футбольный клуб «Родина» из Москвы одержал крупную победу над казанским «Рубином» в матче первого тура группового этапа пути Российской премьер-лиги (РПЛ) Кубка России по футболу.

Встреча, которая прошла на стадионе «Арена Химки», закончилась со счетом 5:0 в пользу московской команды. В составе победителей дважды отличился форвард Магомедхабиб Абдусаламов. По голу на свой счет записали полузащитник Андрей Егорычев, нападающие Артур Гарибян и Артем Максименко.

Победа над казанцами стала самой крупной в истории столичной команды в матчах с клубами РПЛ. Для «Рубина» это поражение стало одним из самых ощутимых за последние годы. В апреле 2022 года во встрече чемпионата России по футболу команда из Татарстана проиграла «Сочи» со счетом 0:6.

Кроме того, футболисты «Родины» впервые выиграли в новом футбольном сезоне. До этого москвичи дважды уступили в матчах российского первенства. В первом туре они проиграли «Спартаку» 0:3, а во втором их одолел «Ростов» со счетом 2:4.

Ранее 5-tv.ru писал о первом хет-трике в сезоне РПЛ 2026/2027. Его автором стал хавбек петербургского «Зенита» Максим Глушенков — футболист забил три гола в матче против «Оренбурга».

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