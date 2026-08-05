Судно из Индии затонуло вблизи Йемена после обстрела

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 20 0

Атаку на корабль уже осудили власти страны.

Индийское судно затонуло возле вод Йемена — что известно

Фото: www.globallookpress.com/Pavlo Gonchar

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Индийское судно Faize Noore Oliya затонуло в результате обстрела недалеко от территориальных вод Йемена, всех членов экипажа удалось спасти. Об этом сообщил министр портов, судоходства и водных путей Индии Сарбананда Соновал на своей странице в социальной сети Х.

«Судно Faize Noore Oliya подверглось обстрелу вблизи йеменских вод, в результате чего судно перевернулось и затонуло», — написал руководитель ведомства.

Глава министерства отметил, что на борту находились 14 человек, 13 из которых — граждане Индии. Благодаря действиям береговой охраны все моряки были спасены и доставлены в порт Моха.

При этом Соновал заявил об осуждении Индией атаки на «беззащитное судно». Он поручил профильным ведомствам обеспечить безопасность индийских моряков в регионе и оказать всю необходимую помощь спасенному экипажу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что йеменские хуситы объявили морскую блокаду Саудовской Аравии. Они атаковали несколько танкеров королевства в Красном море и заявили о готовности к ответным действиям со стороны Эр-Рияда, а также призвали сторонников «продолжать мобилизацию».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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