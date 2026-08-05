Баллотирующийся в Конгресс США выходец с Украины задержан за драку на Гавайях

Эфирная новость 31 0

Он выдвигается в законодательный орган от Демократической партии.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

К особому темпераменту и воспитанию украинских эмигрантов сейчас приходится привыкать американцам. Уроженец Незалежной Кирилл Басин — между прочим, кандидат в Конгресс США — задержан за драку на гавайском пляже.

Там его попросили сделать музыку потише. В ответ Басин начал угрожать и достал нож. Завязалась потасовка, и один из отдыхающих отправил украинца в нокаут.

Украинцу предъявили обвинение в угрозе террористического характера. А залог за освобождение установили в размере одного миллиона долларов. Причем ранее Басина уже привлекали к ответственности за чересчур агрессивное поведение. Недавно он угрожал оружием двум гавайским чиновникам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что польские власти обвиняют 18-летнего гражданина Украины в серии диверсий и саботаже. Всего ему вменяют 47 преступных эпизодов. Выяснилось, что юноша был членом действовавшей по заданию иностранной разведки организованной группы, которая вербовала наемников для преступлений через социальные сети и мессенджеры. Задержанному грозит пожизненное заключение.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+21° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
81.13
1.06 93.58
1.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:00
«Мои ноги — это ваши деньги»: Волочкова пожаловалась на боль после операции
4:45
«Они честные и добрые»: Ян Цапник объяснил секрет популярности «Смешариков»
4:30
«Когда психика сформирована»: Девятова объяснила, когда детям можно заводить соцсети
4:26
Вооруженного мужчину задержали возле гольф-клуба Трампа
4:20
В Домодедове борются с последствиями разлива химвеществ после атаки дрона ВСУ
4:15
«Всему свое время»: Валерия Девятова объяснила успех Вани Дмитриенко

Сейчас читают

Силы ПВО сбили 10 дронов ВСУ, летевших к Москве
«Это разная публика»: Девятова объяснила, почему соцсети могут искажать мнение об артистах
«Артист номер один»: Илья Гуров назвал Юлию Паршуту недооцененной звездой
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео