Баллотирующийся в Конгресс США выходец с Украины задержан за драку на Гавайях

К особому темпераменту и воспитанию украинских эмигрантов сейчас приходится привыкать американцам. Уроженец Незалежной Кирилл Басин — между прочим, кандидат в Конгресс США — задержан за драку на гавайском пляже.

Там его попросили сделать музыку потише. В ответ Басин начал угрожать и достал нож. Завязалась потасовка, и один из отдыхающих отправил украинца в нокаут.

Украинцу предъявили обвинение в угрозе террористического характера. А залог за освобождение установили в размере одного миллиона долларов. Причем ранее Басина уже привлекали к ответственности за чересчур агрессивное поведение. Недавно он угрожал оружием двум гавайским чиновникам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что польские власти обвиняют 18-летнего гражданина Украины в серии диверсий и саботаже. Всего ему вменяют 47 преступных эпизодов. Выяснилось, что юноша был членом действовавшей по заданию иностранной разведки организованной группы, которая вербовала наемников для преступлений через социальные сети и мессенджеры. Задержанному грозит пожизненное заключение.

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