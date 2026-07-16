В Польше обвинили диверсанта из Украины в серии провокационных диверсий

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 37 0

Ему грозит пожизненное заключение.

В Польше обвинили украинца в восхвалении неонацистов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Польские власти обвиняют 18-летнего гражданина Украины в серии диверсий с применением дрона и саботаже, ему грозит пожизненное заключение. Об этом сообщил портал RMF24 со ссылкой на заявление национальной прокуратуры.

Юноше вменяют 47 преступных эпизодов. В надзорном органе отметили, что арестованный был членом действовавшей по заданию иностранной разведки организованной группировки, которая вербовала наемников для будущих преступлений через социальные сети и мессенджеры.

В материалах уголовного дела сказано, что украинцев нанес на памятники и здания во Вроцлаве несколько надписей с восхвалением Украинской повстанческой армии* (УПА), а также вывесил провокационные флаги.

Кроме того, в прошлом году мужчина планировал запустить беспилотный летательный аппарат над автомобилем президента Польши Кароля Навроцкого во время парада по случаю Дня Вооруженных сил страны в Варшаве. Однако правоохранители пресекли деятельность и задержали его.

Сейчас украинец находится под арестом, обвинительное заключение находится в районном суде Вроцлава.

Отношения между Польшей и Украиной резко обострились после того, как глава киевского режима Владимир Зеленский присвоил одному из подразделений ВСУ имя «героев УПА*». В ответ в Варшаве обвинили Банковую в восхвалении неонацистов.

Ранее кандидат в мэры Кракова Марианна Шрайбер выбросила в мусорку портрет Зеленского с усами Адольфа Гитлера, заявив, что украинское руководство героизирует преступников.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — признана экстремистской организацией и запрещена в РФ.

+19° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
78.32
0.36 89.33
0.42
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:42
США нанесли удары по аэропорту и мосту на юге Ирана
0:23
Когда эмоции зашкаливают: как справиться с тревожностью из-за задержки авиарейса
0:05
Скрывал восемь месяцев: девушка случайно узнала о тайной жизни своего бойфренда
23:47
Московский бизнес запустил свыше 5,3 тысяч акций для семей бойцов СВО
23:31
Оператор телесуфлера Трампа мог заработать $100 тысяч на его выступлениях
23:20
В Польше обвинили диверсанта из Украины в серии провокационных диверсий

Сейчас читают

«Наивная»: еще одна поклонница Ильназа Галявиева обратилась к его молодой жене
«Тройка по информатике»: жена задержанного в Армении россиянина возмущена происходящим
«Впервые слышу»: жена Галявиева резко ответила на слухи о психбольнице после свадьбы
Родители, внимание! Что изменится в работе детских садов с 1 сентября 2026

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео