«Не чудовище, не злодей»: Филипп Киркоров сравнил себя со сказочным героем

Филипп Киркоров признался, что похож на Кощея и Карабаса-Барабаса

Народный артист России Филипп Киркоров рассказал о своей роли Кощея в новом фильме и признался, что находит сходство со сказочным персонажем. По словам певца, Кощей в народных историях — не просто злодей, а сложный и трагичный образ. Об этом Филипп Киркоров сообщил корреспонденту 5-tv.ru на фестивале «Звезды Русского Радио в Завидово».

Артист отметил, что зрители смогут увидеть знакомого героя с неожиданной стороны и лучше понять его характер.

«Кощей Бессмертный — это вообще трагическая фигура нашего фольклорного эпоса. Это не чудовище, не злодей. То, что будет с ним происходить в фильме, вы увидите истинную сущность Кощея», — рассказал Киркоров.

Певец с юмором отметил, что сам давно ассоциирует себя с этим персонажем, хотя и без главной особенности сказочного героя.

«А я и всю жизнь был, только без второго слова, без бессмертного. Я смертен, к сожалению. А так-то я Кощей», — пошутил артист.

При этом Киркоров добавил, что ему ближе и другой сказочный персонаж — Карабас-Барабас. По словам певца, их объединяет любовь к себе и яркий характер.

«Я, наверное, больше Карабас-Барабас кармически. Ну, не внешне. Хотя он такой же сейчас худой, как и я. Поэтому, наверное, здесь мы похожи», — поделился Киркоров.

Артист также рассказал, что его герой отличается не только внешностью, но и отношением к окружающим.

«Он милый. Он очень любит себя любимого. Он очень любит милых куколок рядом с ним», — отметил певец.

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